台中建經大師講座 CCD副總裁莊瑞安暢談創新與價值

台中市建築經營協會9月份「大師講座」，10日邀請CCD香港鄭中設計事務所高級副總裁與管理合夥人莊瑞安，以「創新與價值、當下和未來」，暢談其與世界上百知名酒店品牌合作經驗，對於打造空間設計與人的關係等見解，也分享如何讓酒店設計在未來擁有更多可能性。

莊瑞安在講座中提到，「上一世代的人是適應環境，下一個世代則是要環境去適應他們」，面對Z世代族群，室內設計是預擬規劃如何應對未來Z世代的生活，打造Z世代的生活場景；室內設計更是掌握品牌使用者的喜好，也就是投其所好，從其行為模式中去打造生活空間。

莊瑞安強調，酒店的設計包含前後場、人體工學、衛生等多個面向，其中涵蓋各種樣態，因此設計費是有價值的。

在「創新與價值」上，他以北京文華、澳門新中央酒店、上海海鷗麗晶酒店等項目為例，分享如何通過打破傳統設計框架，將自然元素與在地文化融入酒店設計中，從而賦予項目新的原生感與鬆馳感，為酒店項目帶來新的價值，並使其在競爭激烈的市場中脫穎而出。

談到「當下與未來」的酒店設計發展趨勢，他分享自己在設計酒店時的思考過程，強調營造空間主題氛圍的重要性，賦予酒店空間更多的社交感、氛圍感與存在感，從而讓酒店在未來擁有更多可能性。

他也通過介紹深圳華僑城、寶灣大廈、艾美酒店和深圳南山香格里拉酒店等項目，具體講解這些設計理念的實踐與落地。

台中市建築經營協會理事長葉昱徵指出，莊瑞安其實是道地台中人，但20歲前就赴美學習，2015年加入鄭中設計事務所，擁有近18年飯店室內設計經驗的他，榮獲過許多國際室內設計獎項。

CCD設計事務所則是以「東意西境」的獨特設計理念著稱，將東方文化精髓與西方現代技術結合，創造出別具一格的作品。

CCD成立至今在全國獲得超過百項頂級國際獎項，包括2019年、2020年連續兩年榮登「亞洲品牌500強」，2020年榮登「中國500最具價值品牌」，品牌估值97.58億元，2022年更在美國《室內設計》雜誌的全球酒店室內設計排名中榮登榜首。

莊瑞安一直以來憑藉著出色創意設計、豐富的工程管理經驗，以及對細節極強的分析力，使其從建築結構到室內設計所涉及的每一個設計時間，都擁有更全面的理解。

此外，他擁有紮實的美術功底，並以獨特的藝術設計感官和別樹一幟的創意能力，為酒店設計元素帶來更具創意的設計理念。

加入CCD之前，莊瑞安在紐約時尚設計學院完成室內設計學士學位，畢業後曾在多家國際知名設計公司負責項目，其中包括國際知名的洛客瑋爾設計集團(Rockwell Group)以及Jeffrey Beers International(JBI)等。