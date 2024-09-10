古書今贏／三正四反法 判別人性

了解一個人的能力，可以看工作表現；想知道品性真偽，善用「三正四反法」，能夠降低錯判機率。這個方法一如字面意義，即三個正面態度，以及四個反（負）面性格。

正一、待人接物：觀察當事人和何人來往，如何對待周邊人，最能呈現真正習性。

正二、胸襟開闊：面對成敗浮沉的喜怒情緒，可看出穩定性和器量。

正三、成人之美：沒好處仍願意挺身相助，即使事不干己，不會酸言酸語落井下石。

反一、私心圖利：事無大小與己有關慷慨激昂；不願據理力爭，只為深怕他人獲益。

反二、推諉卸責：有利可圖才承接工作，發生問題諉稱困難，暗指他人破壞。

反三、隱瞞真相：選擇性保持沉默或說謊，藉以逃避追究或讓他人遭到誤解。

反四、虛擬構陷：個性狐疑，傳話加醋，痛哭流涕宛如被打壓，博取同情陷害他人。

身為上司做事欠缺光明磊落，隱晦的事情一定很多，身邊人物以類聚，但是不會同心，為了好處忍受羞辱，怨恨累積到一個程度，只要有利益衝突，不用他人唆使，必定報復反擊。或者大而化之，無法見微知著，又無法教化，遲早會壞了大事。

三國的諸葛亮，了解身邊人的重要，蜀漢建興五年北伐曹魏前（西元227年），上表《前出師表》提醒後主劉禪：「開張聖聽，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。」

又指出，內外管理應該一視同仁，對於作奸犯科及為忠善者，應該交給有司論其刑賞，不應該偏私。

為了擔心後主用錯人，諸葛亮乾脆開了一份名單；侍中、侍郎郭攸之、費禕、董允，將軍向寵、侍中、尚書、長史、參軍等人，同時列出他們的才性專長，希望後主委以重任，不要重蹈後漢親小人，遠賢臣的覆轍。

領導者用人，不是找聽話的，而是找真誠有能力做事的，找到的人或許能力稍微欠缺，但可以經由培訓養而成可用之人。

《左傳．僖公四年》晉獻公想立驪姬為夫人，為了服眾，用龜甲占卜，結果不吉利；改用和蓍草變成吉利。卜人勸說「蓍草不如龜甲靈驗，寵愛會產生變亂，把香草和臭草放在一起，經過十年還是有臭味，一定不能這樣（立驪姬）。」晉獻公不聽，最後晉國陷入亂局。

交辦任務要耐住性子，不要過度苛責或是吝於獎勵，真正好的人願意積極學好，把事情做好；投機取巧品行低劣的人，能力再好，寧可不用。

至於能力好但是心性不定的人，讓他把聰明發揮在對的地方，隨時關注約束，不要誤以為重用，對方就會感恩變好，一發現問題就要斷然處置，不要為了私心，害了自己、汙染組織風氣。