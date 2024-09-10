高雄豪宅建商看好岡山發展 推建案讓年輕人也能買得起

高雄專蓋豪宅品牌的皇苑建設，以新成立的子品牌宏苑建設前進岡山87期重劃區，今天舉辦動土儀式，將在該地興建地上19樓146戶住家，預計5年後完工，也將成為當地大樓建案的新指標。

皇苑建設自2003年起，推案重心鎖定高雄美術館特區以及農16特區，並以豪宅建案為主，實價揭露高雄美術館特區的預售豪宅「御皇苑」日前32樓戶以總價7,688萬元成交，每坪單價73萬元，更是刷新高雄房價新紀錄。

皇苑建設董事長郭敏能表示，皇苑建設建案都是慢工出細活，結構安全、優良施工品質，高質感外觀及景觀，也獲得許多顧客高度推崇，台大土木系畢業的郭董對於建築工法十分熟稔，經常親自到工地巡視，發包廠商私底下也都會給郭董冠上「工地郭主任」的稱號，郭董聽到笑著說，非常貼切，欣然接受。

郭敏能表示，皇苑以往都規劃中大坪數，但隨著少子化、高齡化，以及家庭人口結構的改變，思考後決定以「宏苑建設」為子品牌，由郭俊毅出任董事長職位，產品定位以中小坪數為主，讓年輕人也能買得起。