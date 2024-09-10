管理錦囊／三招覺察組織氛圍

組織氛圍（Organizational Climate）又稱為組織氣候，指的是在特定的情境之下，組織成員在互動過程中，所形成的一種觀感與知覺。簡單說，氛圍是一種氣氛，雖然見不到、摸不著，卻可以真正讓人感受到。

一般來說，氛圍會在組織成員之間，開始逐漸蔓延、感染及影響，最後形成一種組織文化。一個新人或新任主管，從報到之日起，首先就必須能夠了解組織文化，而後才能逐步融入群體。

個人在職場30年經驗中，發展出一套量測組織氛圍的簡單方式。簡單說，以組織中人與人之間（指員工與員工之間、主管與部屬之間及員工與客戶之間）的距離，推斷組織氛圍。

例如，辦公室中人與人之間有說有笑，聊天南地北，聊生活瑣事，即可簡單推斷氛圍偏屬活潑且開放，此時可逐步加入交談以融入群體。若是人與人之間，交談小聲甚至欲言又止，則可推斷氛圍偏屬封閉且嚴謹，此時應避免主動與人攀談或長篇大論，以免讓人產生負面觀感甚或遭到排擠。

閩南語有個形容詞「目色好」，指的就是覺察氛圍的能力佳。因此，能夠「察言觀色」才能掌握相處與互動的分寸，也才能夠適應組織文化。那麼要如何覺察組織的氛圍？以下三種招式提供參考。

第一招：用耳耐心傾聽，聽出弦外之音

「閉上嘴，睜開眼，豎起耳」，這是我就讀陸軍士官學校時，教官在教導「埋伏課」時，對於我們的三大要求。多聽且少講是重點，要能聽懂對方表達出的真正意思，如此才能夠獲取正確的情報。

例如，主管問你「現在很忙嗎？」絕大多數是想要交代其他工作給你，而不是關心你忙不忙。

第二招：用眼仔細觀察，看出言外之意

觀察同事的互動情形，是職場人性的實際展現，尤其組織遇事時，同仁是互相幫忙還是彼此推卸。有時候表面上的逢場作戲與實際上的行為舉止，存在極大的落差，即所謂「人前拍拍手，人後下毒手」。例如，在職場上有些人私下議論公司政策，公開場合卻閉口不談，真正的意圖是想慫恿他人去衝撞政策，自己好坐收漁翁之利。

第三招：用心同理思考，想出因應之道

經驗豐富的管理者，可以從一些枝微末節的不起眼之處，嗅出蛛絲馬跡，推敲出組織的氛圍，透過換位思考來體會，既有的態勢與氛圍的形成緣由，進而融入群體，而後也才能夠有機會改變或翻轉，甚至建構或形塑組織氛圍。

《論語．為政》子曰：「多聞闕疑，慎言其餘，則寡尤；多見闕殆，慎行其餘，則寡悔。」大意是多聽，不要急著說出沒把握的話，即使胸有成竹，說話也必須謹慎，如此一來才能減少錯誤；多看，不要急著做出沒把握的事，即使有十足把握，行動也必須力求謹慎，如此就能減少發生令人後悔的錯誤。簡言之，就是察覺環境的變化，進而調適自己行為。

新世代管理者，必須養成「覺察」的敏感度，進而提升自己適應群體的能力，方能迅速融入團體。