智慧經營／安聯投信總經理陳彥婷 活用AI 掌握市場趨勢

人工智慧（AI）、大數據、邊緣運算等是近二年的熱門關鍵字，在AI趨勢推波助瀾下，安聯投信總經理陳彥婷表示，數位轉型已被視為金融服務和資產管理業實現創新和競爭優勢不可或缺的一部分，藉由結合創新科技、提升效率，帶領安聯投信成為「客戶第一指名品牌 」。

快速提供解決方案

安聯投信在台灣深耕邁向35年。陳彥婷表示，「創新」代表一波波財富浪潮，AI正是當前重要的大趨勢，許多AI跨界發展與新商機正應運而生，光是生成式AI，十年內商機就上看1.3兆美元，年複合成長率超過40%。

對企業而言，該如何因應AI所帶來的挑戰與機遇？陳彥婷指出，不僅是未來科技發展的核心驅動力，更是企業提升營運效率和創造新商業機會的關鍵；AI在許多領域帶來龐大衝擊，那些率先擁抱AI的企業，不只有望占據領先地位、重拾成長動能，更提供了極具吸引力的投資機會。

她表示，若從輝達 （NVIDIA）掀起的新浪潮來看，台灣在高科技有很多投資機會，包含這波AI上來對台股的長遠發展；另方面，AI發展也加速數位化轉型，如這幾年網路購買基金趨勢愈趨蓬勃發展，各式各樣推廣奏效，銀行通路也開始強化在數位系統的建置以及跟客戶互動的平台，希望能提供更方便、直覺的投資平台。

「安聯投信目前電商發展方向分成兩塊：一是客戶可以到我們的網站，另也跟第三方合作，目前第三方也有幾個通路，多元化的通路，提供客戶選擇，採均衡發展。」陳彥婷說。

其中，在第三方合作方面，她舉例，今年安聯投信已經分別與電子支付龍頭和純網銀合作，如數存戶最多的LINE Bank開展多項戰略計畫。藉由提供便利數位理財入口，拓展多元化投資服務，更能貼近民眾生活習慣、擁抱年輕世代，落實普惠金融。

針對未來營運期許，陳彥婷表示「我們的使命就是要成為客戶第一指名品牌」，最大的挑戰之一，就是當市場變動、新趨勢出現時，如何提前掌握每個市場轉折點的變化，及時提供客戶相對應的投資建議與投資商品。尤其安聯投信是外商，如何運用集團優勢，快速引進國外投資資源，在應對快速轉變的投資需求中，提供解決方案給客戶。

建智慧雲強化溝通

再者，持續強化客戶服務。安聯也非常重視跟客戶的溝通，例如建置安聯AI智慧雲Air，藉由這個智能服務助理平台設計，強化與通路客戶的溝通，即時回應客戶問題，24小時不間斷；另外，增加實體跟線上客戶說明會，適時協助客戶檢視、調整投資方向，提供正確資訊，針對不同客群的客戶，提供所需要的服務。

面對市場的不確定性，陳彥婷認為，美國聯準會四年來首次降息，比起過往，這次美國經濟走勢對於全球市場的影響更顯重要。美國經濟有望不著陸或將軟著陸，這是聯準會所期待的結果，也就是降低通膨同時避免觸發經濟衰退。

看待牽動今年市場的因子，有貨幣政策的轉折對經濟各層面的影響，今年還是全球的大選年，除了有美國大選外，其他許多國家也都有大選活動，這些不確定性都會讓市場出現較多波動。

因此，在方向上，陳彥婷表示，有些產業如科技、AI在應用上還有很大發展空間，如果碰到市場拉回，長線客戶可以開始進場布局。對於比較偏好穩健的投資人，建議可布局收益型商品，或是選擇較不受市場起伏、景氣波動的全方位（all weather）概念的商品。