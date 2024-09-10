微風周年慶將開跑 VIP客戶已訂千萬訂單、業績拚成長5%

微風百貨周年慶即將開跑，微風廣場、微風南京於12日領軍，此次檔期全台6店業績目標58億元，與去年相比成長5%，全年集團營收估達345億元，成長近5%。微風表示，此次活動以精品、珠寶為主力，目前已有許多VIP客戶下訂百萬、千萬以上訂單，其中主要為珠寶飾品類，整體業績可期。

微風常董岡一郎指出，其餘微風信義、南山、松高、台北車站也會陸續展開，其中信義三店將於10月17日開始，而台北車站則是11月17日，全部開跑後，拚業績目標達58億元。

百貨業上半年遇到出國潮影響，大多數經營上較為困難，不過微風目前今年前八月整體業績成長5%，以精品成長最多，幅度達8%，微風指出，雖然出國熱潮並未衰退，但對於高階精品、珠寶影響不大，主要是出國購買回台有關稅問題，並且周年慶活動推出的優惠相較於國外退稅更划算。

微風南京今年也引進多家新櫃位，其中美國知名牛仔褲品牌的GUESS、日本流行飾品KOTORI、閒服飾ABEYLLEND，而餐飲方面則有一人火鍋Hi MiNi鍋、以及有美譽「國民三明治」之稱的洪瑞珍，微風廣場部分則推出獨家精品，超過30間頂級珠寶品牌，全力搶高端客。

而會員部分微風也指出，目前成長穩定，app會員數已突破100萬人，與去年相比增加逾2%。