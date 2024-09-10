快訊

雙颱將生成！這日起水氣增多「濕答答」 中秋節天氣受1原因影響

「怎麼做都行，快就好」揭柯文哲交辦便條內幕 游淑慧：要局處硬吞

獨／調高換股比例？台新金、新光金明日將先後召開臨時董事會

微風周年慶將開跑 VIP客戶已訂千萬訂單、業績拚成長5%

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
微風廣場、微風南京周年慶將於12日開跑，全台6店業績力拚目標58億元。圖／微風提供
微風廣場、微風南京周年慶將於12日開跑，全台6店業績力拚目標58億元。圖／微風提供

微風百貨周年慶即將開跑，微風廣場、微風南京於12日領軍，此次檔期全台6店業績目標58億元，與去年相比成長5%，全年集團營收估達345億元，成長近5%。微風表示，此次活動以精品、珠寶為主力，目前已有許多VIP客戶下訂百萬、千萬以上訂單，其中主要為珠寶飾品類，整體業績可期。

微風常董岡一郎指出，其餘微風信義、南山、松高、台北車站也會陸續展開，其中信義三店將於10月17日開始，而台北車站則是11月17日，全部開跑後，拚業績目標達58億元。

百貨業上半年遇到出國潮影響，大多數經營上較為困難，不過微風目前今年前八月整體業績成長5%，以精品成長最多，幅度達8%，微風指出，雖然出國熱潮並未衰退，但對於高階精品、珠寶影響不大，主要是出國購買回台有關稅問題，並且周年慶活動推出的優惠相較於國外退稅更划算。

微風南京今年也引進多家新櫃位，其中美國知名牛仔褲品牌的GUESS、日本流行飾品KOTORI、閒服飾ABEYLLEND，而餐飲方面則有一人火鍋Hi MiNi鍋、以及有美譽「國民三明治」之稱的洪瑞珍，微風廣場部分則推出獨家精品，超過30間頂級珠寶品牌，全力搶高端客。

而會員部分微風也指出，目前成長穩定，app會員數已突破100萬人，與去年相比增加逾2%。

周年慶 微風 珠寶

延伸閱讀

林熙蕾美秀De Beers頂級珠寶 亞洲台灣搶得第一個曝光

菲董再出手！Tiffany Titan聯名珠寶珍珠款限定販售

和包包上籐格紋搭起來一百分的珠寶！My Dior全新亮相

新北8年培育金工師 國際珠寶金工賽總獎金上看20萬

相關新聞

台鐵還沒漲！高鐵已先凍未條 2026年資金缺口達高峰

台鐵票價29年未漲，今天下午首次針對「台鐵票價合理化方案」召開董事路審議，經4小時討論後，因報告缺乏票價調整相關評估資料...

台鐵漲價再等等 董事會討論後、退回營運單位修正

台鐵凍漲29年，台鐵公司10日交召開董事會討論票價調漲事宜，因報告案中尚欠缺部分票價調整相關評估資料、和其他運具比較、及...

電商13日晚上推iPhone 16預購 PChome 24h訂閱制20日推出

蘋果新款iPhone16今天正式公開亮相，通路商啟動一波預購潮。網路家庭（8044）PChome於2022年首創推出業界...

年節獎金無下文...工會喊休假 台鐵：今年中秋起發放

台鐵企業工會指出，台鐵公司化後，端午、中秋等年節出勤獎金1500元均無下文，並研擬再不發放，未來節日將「照常休假」。台鐵...

亞昕買地豪砸157億元猛攻台中、林口 有望成今年獵地王

亞昕（5213）今年獵地上演大驚奇，且猛攻台中、林口兩地，10日公告，分別以31.12億元買台中市西屯區文商段千坪土地、...

海巡署六艘高緯度遠洋巡護船案 台船今開工首艘

台船（2208）去年以114.28億元拿下海巡署的六艘高緯度遠洋巡護船設計建造統包案，10日開工打造首艘新船「巡護十號」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。