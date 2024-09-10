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愛買推出生鮮肉品托盤智慧回收計畫 減碳減塑迎中秋

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
愛買宣布台灣首創生鮮托盤智慧逆向回收計畫，將於9月12日起在全台門市正式啟動。嚴雅芳/攝影
愛買宣布台灣首創生鮮托盤智慧逆向回收計畫，將於9月12日起在全台門市正式啟動。嚴雅芳/攝影

愛買宣布台灣首創生鮮托盤智慧逆向回收計畫，將於9月12日起在全台門市正式啟動，旨在徹底改變消費者購買生鮮產品後所產生的垃圾問題，愛買量販與遠東新世紀（1402）、陶朗回收科技及栗昌股份有限公司組成「盤盤聯盟」，聯手打造的專用智慧回收機，將為消費者提供方便的逆向回收服務，並在此過程中實現廢托盤的高效再利用。

隨著中秋節即將到來，民眾將會大量採購肉品烤肉，而台灣首創的生鮮托盤智慧逆向回收計畫於9月12日在全台愛買正式啟動，為這一季節的高需求提供了環保解決方案。首先，愛買量販的生鮮肉品托盤將改用由遠東新世紀生產的100%再生PET材料，這種托盤相較於傳統的原生塑膠托盤，每噸能減少高達51%的二氧化碳排放，顯著降低環境影響。回收後的托盤經專業清洗轉化為高品質的再生材料，這一創新舉措將推動台灣向淨零碳排放的目標邁進。

托盤逆向智慧回收計畫由愛買量販與遠東新世紀、陶朗回收科技及栗昌股份有限公司共同打造，智慧回收機可收取「透明」且盒身上標有「PET 1號標誌」及標示「64、65、1000、3000」任意一組數字的托盤，消費者使用商品後將托盤洗淨，下次帶回賣場透過機台回收，系統將自動識別並處理回收指定托盤，民眾回收後的托盤將被轉化為高品質的再生材料，有效減少塑膠垃圾產生。

為慶祝計畫啟動，愛買量販推出特別優惠：9月12日至9月30日期間，回收5個指定托盤即可獲得30元肉品現金抵用券，抵用券滿100元即可使用，全台限量1000張，送完為止，相當於買肉品享7折的優惠。

愛買表示，推出托盤逆向智慧回收計畫，不僅是企業對環保的承諾，也為消費者提供了一個實際參與可持續發展的途徑，讓每一次生鮮肉品的購買都不再增加垃圾產生。通過這項創新計畫，期望激勵更多企業和個人投入環保行動，共同推動台灣邁向更綠色的未來。

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