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電商13日晚上推iPhone 16預購 PChome 24h訂閱制20日推出

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
蘋果發表iPhone 16系列新機。記者黃筱晴／攝影
蘋果發表iPhone 16系列新機。記者黃筱晴／攝影

蘋果新款iPhone 16今天正式公開亮相，通路商啟動一波預購潮。網路家庭（8044）PChome於2022年首創推出業界獨家的「iPhone訂閱方案」，今年iPhone 16的「續訂閱方案」將於9月20日（五）上午10點正式開放，主打五大服務特點：0利率低月付額、免預繳免押金、專屬保險、方案到期很自由、年年換新很可以。訂閱週期為12個月，每月僅要支付最低1,644元起的月付額，即可入手最新的iPhone 16，同時享有專屬手機保險、承諾隔年將於第一時間安排換新機，以及到府回收舊機的整合服務。iPhone 16「新訂閱方案」也將於同日中午12點開跑。

PChome 24h購物目前是台灣電商唯一Apple全系列授權經銷商，同步官方於13日晚上8時於Apple旗艦館開放「iPhone 16」系列新機全顏色、全規格預購。穿戴裝置新品「Apple Watch Series 10」明（11）日上午9時即率先開跑預購。預購期間站上除提供指定銀行最高30期分期0利率外，更祭出「五大獨家預購攻略」，促動買氣。

momo富邦媒（8454）將在13日晚間8時同步官網開放預購全系列新機，提供激省攻略，包括momo線上舊機回收 ＋ 指定銀行刷卡，回饋最高可達36,000元，電商首創「買手機加購保險」，新機、行動裝置險一鍵結帳，保險每日最低5元起。

瞄準此波AI升級換機潮，蝦皮購物將在13日晚上8時起至9月19日預購，祭出「600元現折優惠券」、「最高2,500元銀行現折刷卡回饋」、「蝦皮線上舊換新機最高回饋32,760元」、「瓜分總價值10萬元大禮包」、「天天直播領蝦幣」等五大獨家優惠，並推出配件優惠。

PChome iPhone 16 momo 蝦皮購物

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