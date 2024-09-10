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台鐵宣布核發中秋出勤獎金1500元 未來三節比照辦理

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台鐵公司10日宣布，初步規劃中秋節發給1,500元(等值禮券)獎勵，未來每年清明節、端午節及中秋節三個民俗節日，台鐵公司將發給出勤獎金。目前交通部已授權台鐵公司並已研擬發給規定。

臨近中秋節，台鐵公司指出，有關台鐵員工中秋節出勤獎金一節，交通部已授權台鐵公司，台鐵公司並已研擬發給規定，初步規劃中秋節發給1500元(等值禮券)獎勵，將立即與台鐵企業工會協商凝聚共識後，依程序簽核實施，今年中秋節出勤之轉調人員即可核發，從業人員則依台鐵公司經營績效獎金核發通過後予以追補。未來每年清明節、端午節及中秋節三個民俗節日，台鐵公司將依前述方式發給出勤獎金。

中秋節 台鐵

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