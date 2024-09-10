亞昕買地豪砸157億元猛攻台中、林口 有望成今年獵地王

亞昕（5213）今年獵地上演大驚奇，且猛攻台中、林口兩地，10日公告，分別以31.12億元買台中市西屯區文商段千坪土地、9.35億元買新北市林口區力行段522.92坪土地，截至9月10日止，今年以來購地金額達157億元，有望成為今年的「獵地王」。

亞昕今日公告，取得台中市西屯區文商段36地號土地，其中公司占比85%，土地面積約1,886.2坪，交易總金額約31.12億元，交易人為宏頎實業股份有限公司及36位自然人等。

另，取得新北市林口區力行段80.82.83地號土地，140地號持分土地，土地面積約522.92坪，交易總金額約9.35億元，交易人為宇柏國際開發股份有限公司、今勛開發股份有限公司和自然人等。

進一步觀察亞昕今年以來購地紀錄，範圍遍布新北市林口力行段、麗林段、新莊副都心、買新竹市東門段、台中北屯區平田段、北屯區榮德段、北屯區洲際段、南屯區大進段、台中水楠文商段、豐原區豐圳段等，總共砸約157億元買地，其中台中更買了約76.61億元。

亞昕指出，對建商來說，土地就是原料，今年積極購地主要是為了往後的布局，畢竟好的地段不等人，現在是誰能先卡到好位置，未來就可以立於不敗之地，其中會重壓台中也是因為相當看好區域後市發展，觀察市場有愈來愈多年輕人喜歡台中的生活品質，所以因此進場。

至於限貸令風波、台股跌幅大有無影響市場？亞昕認為，即將交屋的個案多少還是會被影響，但不至於太過嚴重，預售屋影響則不大，而台股對消費信心有影響，若未來震盪劇烈，可能短線上會影響市場買氣，但長線來看，還是有剛性需求支撐，中長線仍看佳。

亞昕指出，其實現階段還是缺工問題最嚴重，旗下個案都在趕工中，今年預計完工量可達百億元，若趕不及交屋則會延到明年第1季，整體而言，今、明兩年完工量合計會超過200億元，且未來四到五年總計待入帳金額約達1,102億元，動能無虞。