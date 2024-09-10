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海巡署六艘高緯度遠洋巡護船案 台船今開工首艘

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
台船以114.28億元拿下海巡署的六艘高緯度遠洋巡護船設計建造統包案，10日開工打造首艘新船「巡護十號」。圖／台船提供
台船以114.28億元拿下海巡署的六艘高緯度遠洋巡護船設計建造統包案，10日開工打造首艘新船「巡護十號」。圖／台船提供

台船（2208）去年以114.28億元拿下海巡署的六艘高緯度遠洋巡護船設計建造統包案，10日開工打造首艘新船「巡護十號」。該公司未來隨著工程進度推進，將可認列營收和獲利，挹注營運表現。

據了解，海巡署針對現有4艘巡護船的服勤時間已超過12年以上，獲行政院核定「高緯度遠洋巡護船6艘設計建造統包案」，新建6艘2,000噸級遠洋巡護船，總預算為120億元。而歷經台船和中信造船參與該標案競標，去年9月決標由台船出線，總金額為114.28億元。

台船指出，海巡署委託打造的4艘4,000噸級巡防艦建造工程已進入尾聲，接替的重要任務即是6艘2,000噸級遠洋巡護船案。而該建造案首艘「巡護十號」開工典禮今日在公司高雄廠區舉行，並由海委會主委管碧玲及台船董事長黃正弘共同主持。

按表定時程來看，2026年7月31完成日首艘交船，並以一年一艘的期程，在2031年完成六艘高緯度遠洋巡護船。

而備受各界矚目由海軍編列493億元的原型潛艦「海鯤號」，經台船旗下海昌工廠加速以24小時三班制不斷趕工，去年9月首度對外亮相後，今年2月27日移入台船乾塢進行泊港測試（HAT）；下一階段則為海上測試（SAT）將包括浮航、淺水、深水試車等項目。

另外，行政院已核定潛艦後續艦計畫，自2025至2038年編列2840億元預算，14年籌建七艘新式潛艦量產艦，未來將由台船負責打造，將是為該公司營運增長的一大補貼。

台船 海巡署 潛艦 營收

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