桃機中秋客流量最高91萬人次 航機起降近5000架次

桃園國際機場10日指出，今年已在9月1日達成3,000萬人次里程碑，全年上看4,500萬人次。接下來也將迎來中秋假期，預估9月12至18日共七日的客流量人次約86萬至91萬人次，航機起降4,959架次（含加班機及包機共96架次），桃機也特別呼籲，出境旅客可善用多元智慧化服務、預先確認安檢注意事項。

機場公司指出，今年中秋假期疏運期間為9月12至18日，運量高峰預估為9月15日，旅運量達13.3萬，次高峰為9月12日、9月13日及9月17日，均超過13萬人次，第一航廈出發尖峰時段為7時至9時、13時至15時及18時至19時，第二航廈出發尖峰時段為6時至10時、15時至17時及22時至23時。而疏運期間預計旅客數約86萬至91萬人次，航機起降4,959架次。

機場公司說，因應人潮高峰，機場公司將依據人數預報資訊及航班即時動態進行人力與資源調度，協調C.I.Q.S（海關、證照查驗、檢疫及安檢）服務能量及增加餐飲供應，協助旅客順利出遊平安返家。

此外，為使通關順利，機場公司呼籲出境旅客善用多元智慧化服務、預先確認安檢注意事項；入境切勿違規攜帶動植物產品、留意貨幣菸酒攜帶規定及多加利用大眾運輸工具。另外，為維持機場營運順暢，提醒旅客如於機場棄置行李箱等無法透視內部的物品，請保持打開狀態以利機場工作人員識別，避免引起航空保安疑慮。

桃機公司說，桃園機場旅運量持續成長，2024年已於9月1日達成3,000萬人次里程碑，全年上看4,500萬人次。機場公司偕同服務大聯盟持續升級多樣設施及服務，如C區「森林樂園兒童遊戲區」，結合ESG概念，使用環保建材與遊具，並設置寬敞哺集乳空間，備有尿布台、各尺寸尿布、濕紙巾及乳液等各項免費貼心備品。

此外，在D7候機室旁新開幕的「i Travel航空補給站」3C影音書店，以古代曬書和藏經閣為設計概念，透過挑高天花板引入陽光，營造自然視覺和諧氛圍，讓人忍不住走入書店；A9候機室旁的「L.E.A.F CAFE」以LIFE、ENJOY、AWESOME及FLAVOR傳達品牌精神，溫潤木質調的風格，讓旅客在登機前自在輕鬆地享用咖啡與輕食，為飛行注入能量。

桃機公司表示，除了出境區的升級改變，航廈管制區外也持續引進新品牌進駐，第一航廈接機大廳近期開設的「kafeD」德式精品咖啡，由國家大賽評審團隊監修，力求達到滴滴精準、杯杯完美；第二航廈5樓南側商場新進駐「森高砂」，提供精品臺灣咖啡及輕食甜點，歡迎不出國的民眾在假期間來到機場看飛機享美食，感受全新面貌的桃園機場。