李長榮化工轉型「科學公司」 三大策略提供客製化解方

李長榮化學公司（LCY CHEMICAL CORP.，以下簡稱李長榮）10日舉辦「重新想像科學 催化創新未來」發表會，宣示致力於改革轉型為「科學公司」，藉「高性能聚合物與工業科學」、「半導體與互聯科學」和「永續科學」三大策略方向，提供客戶量身訂做的解決方案，打造全新企業共識「催化創新未來」。會上邀請到華立（3010）集團董事長張尊賢、聯府塑膠董事長許木川、豐溢綠能總經理施承享，從材料供應、成品端、與資源回收的角度，為循環經濟共創生態系，合力邁向2050零碳未來。

李長榮因應產業與市場變化不斷轉型，從傳統化工業向「科學公司」邁進。李長榮將以「循環經濟」為核心，未來不僅能提供企業所需產品、與客戶共創價值，還期盼為客戶量身打造解決方案。也宣布了企業全新品牌識別，理性的幾何風格方中帶圓，散發沈穩內斂的秩序感，呈現現代科學的特質。小寫字母「y」讓整體更靈動更有行動力，表達「持續提升的動能」，力求成為最好。總經理劉文龍表示，此次企業轉型至關重要，不只因應全球永續浪潮、做出貢獻，也期待轉型成「科學公司」，能進一步探索科學應用新領域、發現更多商機、實現公司在2030年永續產品達20%的目標。