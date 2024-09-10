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行競科技桃園新廠啟用 進軍資料中心工業儲能市場

中央社／ 台北10日電

國內電池系統新創公司行競科技，在桃園龜山華亞科技園區打造全球首座浸沒式冷卻電池系統的量產線，今天正式啟用，並宣布將進軍資料中心與工業儲能等市場應用。

行競科技雖然是新創公司，但來頭不小，董事長洪裕鈞為台灣松下電器董事長；2023年底舉辦B輪募資，獲得日本農工機械大廠久保田（Kubota）入股投資。

今天行競科技新廠開幕儀式，包括宏碁創辦人施振榮、Kubota專務執行役員石橋善光，以及奧地利船舶公司smartIQ、庫得科技、F&K等全球產業鏈夥伴代表出席。

行競科技總經理吳宜容指出，電池過熱引發的安全問題，以及無法在極端氣候使用，是現今電動車電池遭遇的雙重挑戰，而行競科技從事的浸沒式冷卻電池系統，可克服相關痛點。

洪裕鈞表示，目前行競科技正與多家電動載具及儲能廠商合作，未來希望透過這項技術，提供更安全、高效的電池解決方案，並引領電動化產業走向環保、永續道路，實現潔淨能源願景。

此外，行競科技今天也宣布將進軍資料中心與工業儲能等市場應用，希望透過浸沒式冷卻電池系統的高安全性、超大倍率放電能力，以及廣泛的操作溫度範圍，保障資料中心及各類儲能系統的長期穩定與安全，同時有效降低整體營運成本。

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