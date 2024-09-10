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銀行「錢荒」衝擊！北市房仲公會理事長：房市陷入「無米之炊」窘境

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台北市不動產仲介經紀商業同業公會理事長蘇金城表分析，歷年8月台灣房市普遍會遭遇到颱風的不確定性，以及農曆民俗月買氣稍退的影響。房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
台北市不動產仲介經紀商業同業公會理事長蘇金城表分析，歷年8月台灣房市普遍會遭遇到颱風的不確定性，以及農曆民俗月買氣稍退的影響。房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

台北市地政局公布8月建物買賣移轉棟數為2,560棟，較去年同期大增19.9%，但較7月衰退13.3%。

台北市不動產仲介經紀商業同業公會理事長蘇金城分析，歷年8月台灣房市普遍會遭遇到颱風的不確定性，以及農曆民俗月買氣稍退的影響。

不過蘇金城指出，今年8月還多了全球股災波及台股，讓大盤從7月中的24,000點直接跌近二成，動搖市場投資信心，更致命的是銀行端因不動產放款水位直逼銀行法72-2條的上限，讓房市出現史無前例的「錢荒」，陷入「無米（資金）之炊」的窘境，接下來恐進一步壓抑房市的價量表現。

以北市12大行政區來看，中山區8月成交345件，穩居單月成交王，惟單月量能也較7月小減15.4%。

蘇金城分析，中山區的生活機能完整、工商條件成熟、交通易達性最高、產品選擇豐富度也夠，再加上區內價格在蛋黃五區相對具優勢，因此擁有不錯買氣。

大安區單總價最高，買方較不受限貸令衝擊，8月交易量達326件、月增8.7%；而大同區近期受到中山區買方外溢及西區門戶計畫翻轉都市發展軸線議題發酵的雙重加持，單月交易量達159件、月增8.2%。

累計今年前八月台北市交易量達20,969棟，年增22.7%。

蘇金城表示，目前銀行放款業務止步，再加上央行籲請銀行自主管理不動產貸款總量，準備在未來一年執行貸款的減降令，雖然總統、行政院、央行、金管會都針對無自用住宅的首購族、危老、都更、企業購建自用廠辦等需求有信用資源優先放行的指示。

蘇金城指出，第一線銀行端可貸放資金有限是不爭的事實，排隊待撥、以價制量，甚至求貸無門，接下來將進一步壓抑房市的價量表現。

蘇金城提醒，首購有優先取得貸款機會的尚方寶劍，而有資金配置、避險的置產型買方，貸款成數需求低、與銀行往來關係佳，甚至有全現金購買的優勢，建議有購屋需求的買方仍可積極看屋，台灣今明兩年基本面仍佳，不要錯失進場機會。

台股 房市 買氣 都更 金管會

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