Škoda第二代全新Kodiaq登台 限量500台享優惠價
國內消費者愈來愈喜歡進口車，隨著買車個性化、需求化的趨勢，七人座的市場需求穩定，Škoda瞄準市場商機，第二代全新Kodiaq 10日正式登台，全新設計讓消費者大開眼界，更以限量500台上市優惠價超吸睛，兩款車型規格1.5 TSI e-TEC及2.0 TSI 4x4上市限量優惠價分別為153.8萬元及173.8萬元。
Škoda Taiwan於10日正式推出全新第二代Kodiaq，自2017年推出以來，Kodiaq憑藉其卓越的性能、空間與設計，迅速成為Škoda旗下的明星車款，在台連續5年蟬聯進口七人座SUV銷售冠軍。
Kodiaq首次登台亮相以來，這款旗艦SUV已經在全球60個市場銷售超過86萬輛，並且獲得超過40項國際性獎項的肯定，在台灣每賣出4.5輛的Skoda中，就有1輛是Kodiaq。全新Kodiaq憑藉其現代化的設計、智能化的配置以及對環保的高度重視，再次奠定了其在SUV市場中的領導地位，且將繼續書寫Škoda在台灣SUV市場的輝煌篇章。」
正如Škoda最新的Slogan所言：「The All New Kodiaq 讓你的世界大開眼界」，這款SUV將帶領消費者探索更廣闊的世界。
Škoda全新第二代Kodiaq以豪華舒適的乘坐體驗，重新定義了SUV市場標準。車身尺寸增加使其內部空間比上一代更為寬敞，提供標準5+2座，以滿足不同家庭的需求，無論是在前排座位還是後排座位，乘客皆能享受到寬敞的腿部空間與頭部空間，讓長途旅行更加舒適。
另外，內裝採用豪華精緻X滾邊縫線皮飾，結合天鵝絨灰飾板，營造出無與倫比的質感空間。全新車型更配備投影式平視顯示器及InfoSense智慧直覺數位化座艙，讓車主在享受科技便利的同時；Škoda Kodiaq不僅注重駕駛者的舒適體驗，副駕駛也能感受到以人為本的設計關懷，均衡的雙島設計以及Smart Dials智慧旋鈕的直覺操作，進一步強化了Kodiaq在人性化操作上的領先地位。
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