快訊

陷京華城、政治獻金數案…檢方首提訊逾3小時 柯文哲上囚車還押北所

獨／等不到雙城論壇...上海台辦新主任金梅今到任 過去經歷曝光

盧秀燕罕見請長假…「市長媽媽」家有喜事 偕夫婿赴美參加女兒婚禮

Škoda第二代全新Kodiaq登台 限量500台享優惠價

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
Škoda第二代全新Kodiaq正式登台。圖／業者提供
Škoda第二代全新Kodiaq正式登台。圖／業者提供

國內消費者愈來愈喜歡進口車，隨著買車個性化、需求化的趨勢，七人座的市場需求穩定，Škoda瞄準市場商機，第二代全新Kodiaq 10日正式登台，全新設計讓消費者大開眼界，更以限量500台上市優惠價超吸睛，兩款車型規格1.5 TSI e-TEC及2.0 TSI 4x4上市限量優惠價分別為153.8萬元及173.8萬元。

Škoda Taiwan於10日正式推出全新第二代Kodiaq，自2017年推出以來，Kodiaq憑藉其卓越的性能、空間與設計，迅速成為Škoda旗下的明星車款，在台連續5年蟬聯進口七人座SUV銷售冠軍。

Kodiaq首次登台亮相以來，這款旗艦SUV已經在全球60個市場銷售超過86萬輛，並且獲得超過40項國際性獎項的肯定，在台灣每賣出4.5輛的Skoda中，就有1輛是Kodiaq。全新Kodiaq憑藉其現代化的設計、智能化的配置以及對環保的高度重視，再次奠定了其在SUV市場中的領導地位，且將繼續書寫Škoda在台灣SUV市場的輝煌篇章。」

正如Škoda最新的Slogan所言：「The All New Kodiaq 讓你的世界大開眼界」，這款SUV將帶領消費者探索更廣闊的世界。

Škoda全新第二代Kodiaq以豪華舒適的乘坐體驗，重新定義了SUV市場標準。車身尺寸增加使其內部空間比上一代更為寬敞，提供標準5+2座，以滿足不同家庭的需求，無論是在前排座位還是後排座位，乘客皆能享受到寬敞的腿部空間與頭部空間，讓長途旅行更加舒適。

另外，內裝採用豪華精緻X滾邊縫線皮飾，結合天鵝絨灰飾板，營造出無與倫比的質感空間。全新車型更配備投影式平視顯示器及InfoSense智慧直覺數位化座艙，讓車主在享受科技便利的同時；Škoda Kodiaq不僅注重駕駛者的舒適體驗，副駕駛也能感受到以人為本的設計關懷，均衡的雙島設計以及Smart Dials智慧旋鈕的直覺操作，進一步強化了Kodiaq在人性化操作上的領先地位。

國內消費者愈來愈喜歡進口車，而且隨著個性化的車款銷售都很不錯，七人座的市場需求穩定，Škoda瞄準市場商機第二代全新Kodiaq今（10）日正式登台，全新設計讓消費者大開眼界，兩款車型規格1.5 TSI e-TEC及2.0 TSI 4x4上市限量優惠價分別為153.8萬元及173.8萬元。圖／業者提供
國內消費者愈來愈喜歡進口車，而且隨著個性化的車款銷售都很不錯，七人座的市場需求穩定，Škoda瞄準市場商機第二代全新Kodiaq今（10）日正式登台，全新設計讓消費者大開眼界，兩款車型規格1.5 TSI e-TEC及2.0 TSI 4x4上市限量優惠價分別為153.8萬元及173.8萬元。圖／業者提供

進口車

延伸閱讀

為何特斯拉保險特別昂貴？不僅取決車型、年齡，還有一項關鍵因素

最新諜照曝光！小米SUV車身兩側設計與輪框 神似法拉利Purosangue

Škoda Superb Sportline歐洲市場先行，台灣導入規劃預定！

大改款Škoda Kodiaq 1.5 TSI e-TEC府城試駕！大棕熊內外質感全數進化

相關新聞

銀行「錢荒」衝擊！北市房仲公會理事長：房市陷入「無米之炊」窘境

台北市地政局公布8月建物買賣移轉棟數為2,560棟，較去年同期大增19.9%，但較7月衰退13.3%。...

星宇航空將引進空巴新機種 董座張國煒：明年營運重心在美國線

BREITLING百年靈攜手打造航空系三款聯名精品腕錶記者會中，星宇航空（2646）董事長張國煒表示，百年靈錶是一款飛行...

海巡署六艘高緯度遠洋巡護船案 台船今開工首艘

台船（2208）去年以114.28億元拿下海巡署的六艘高緯度遠洋巡護船設計建造統包案，10日開工打造首艘新船「巡護十號」...

Škoda第二代全新Kodiaq登台 限量500台享優惠價

國內消費者愈來愈喜歡進口車，隨著買車個性化、需求化的趨勢，七人座的市場需求穩定，Škoda瞄準市場商機，第二代全新Kod...

空巴組裝品質不如以往 星宇航空張國煒：不安全的飛機一定不會飛上去

星宇航空（2646）航點不斷擴增，2025年力拚至少三個新航點，星宇航空董事長張國煒10日指出，2025年的重點航線擴展...

台灣大9月13日晚間8點開放預購iPhone 16系列 看好大改款帶動換機潮

蘋果宣布推出首款支援Apple Intelligence的iPhone 16系列新機，台灣大（3045）將於13日晚間8點在m...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。