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正隆認養1萬公斤有機契作米 中秋送暖近千名資收個體戶

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
正隆於中秋前夕攜手桃園市環保局、台中市環保局，將「正隆友善良田有機米」回饋給個體資收戶，實踐農民、企業、社會三贏。圖／正隆提供
正隆於中秋前夕攜手桃園市環保局、台中市環保局，將「正隆友善良田有機米」回饋給個體資收戶，實踐農民、企業、社會三贏。圖／正隆提供

正隆（1904）呼應「自然永續，紙向淨零」集團65周年目標，力挺自然友善農耕，不僅跨產業延伸自然為本精神，使用100%再生紙研發環保抑草紙，扭轉傳統塑膠地膜難分解、農藥殘留的土壤危害；更主動認養10,000公斤採用正隆環保抑草紙耕作的有機契作米，於中秋前夕與第一線個體資收戶分享，推廣「吃得安心」全民運動，實踐企業與社會的永續正向循環。

正隆結合推廣永續農業及實踐社會關懷兩大初衷，繼去年成功開發100%使用在地回收原料的環保抑草紙，今年進一步由旗下財團法人鄭火田慈善基金會統籌，與雲林縣斗南鎮農會、嘉義縣太保市農會合作，認養採用正隆環保抑草紙進行耕作的契作米，合計達10,000公斤。

適逢中秋節前夕，正隆特別攜手桃園市環保局、台中市環保局，將「正隆友善良田有機米」捐贈給第一線的個體資源回收戶，實踐社會回饋精神，同時傳遞公司重視自然為本的永續經營理念，創造農民、企業、社會三贏的永續循環。

過去鋪設塑膠地膜曾一度是取代除草劑，實踐有機農耕的重要方法。而根據2021年聯合國農糧組織研究，農耕地微塑膠汙染已超過海洋汙染程度。當國內外積極投入可自然分解的抑草紙研究，正隆發現多數的台灣小農仍遭遇轉型困境：當前台灣自產的抑草紙基重較高，自然分解效率不佳，外國抑草紙則因進口價格昂貴形塑成本壓力，皆不利於我國主要糧食作物－水稻的栽種需求。

有鑑於此，正隆投入開發特殊機能紙材，100%使用在地回收原料研發低基重的環保抑草紙。經實測，能有效減少水稻田23倍的雜草量，避免雜草與幼苗競爭養分；低基重的輕薄特性，也能提高耕地透水、透氣循環能力，且在稻作幼穗分化階段、追穗肥前即可被完全分解，貼近稻農後續曬田及追穗肥的耕作時程規劃，大幅提升農作物單位面積產量，並獲得臺灣農業部農糧署有機農業商品化資材驗證。

正隆未來並計畫針對四大類農經濟作物，包括果樹、蔬菜、花卉、特用作物持續推廣，強化永續農業轉型力度。本次稻米收成之際，正隆動員企業志工大隊實地前往雲林縣斗南鎮視察收成成果，學習及交流有機農業的經營模式，推廣食農教育也結合社會公益投入；未來也將持續完善契作米認養專案，加深共好成效。

中秋節 正隆 環保 農業 食農教育

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