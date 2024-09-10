空巴組裝品質不如以往 星宇航空張國煒：不安全的飛機一定不會飛上去

星宇航空（2646）航點不斷擴增，2025年力拚至少三個新航點，星宇航空董事長張國煒10日指出，2025年的重點航線擴展主力仍在美國，預計會在休士頓、紐約、達拉斯等地；另外針對近期飛機維修問題，張國煒則表示，波音或是空中巴士組裝品質雖不如以往，但星宇航空會秉持安全為重，不安全的飛機一定不會飛上去。

張國煒表示，近期也持續增加對新進員工的培訓，一家新的企業當然要持續擴增，也必須要持續訓練新進員工，尤其是現在都有引進新款空中巴士，因此也需要訓練飛行員來因應，這些相關訓練當然都是必須的。

對於，星宇在飛機上的相關維修問題，張國煒說，最困擾的是不管是波音或是空中巴士其實在組裝的品質上，是有比較沒有像以前那麼好，但就星宇航空而言，對於飛上天的飛機一定會確保它的安全，一定會以安全為重。

此外，對於空中巴士檢修品質下降，張國煒說，這中間有相當多的因素，包括供應鏈在疫情過後相對不穩定，很多原有的廠商也都已經倒閉，現在整體供應鏈也在扶植新的供應商，雖然品質上不是很穩定，就他自身經驗來說，過去這種情況是相當不常見。他也強調「安全是我們對客戶最大的承諾，所以不安全的飛機，我們肯定不會飛上去，我們一定要堅持不安全的飛機是不會飛上天上去」。

此外，對於明年新航點布局，張國煒表示，除了維持線的航點以外，明年主力仍是在美國，像是已開航的西雅圖也會增加班次，此外新航點部分，美國主要的幾個航點都有在考慮，像是紐約、達拉斯、休士頓等都有在考慮。

張國煒今日於台北101 The One獨一文創盛大發表，由百年靈執行長喬治·科恩（Georges Kern）共同宣布星宇攜手百年靈推出聯名款腕錶，以百年靈經典錶款Navitimer與Emergency打造的三款特別版聯名腕錶，本次聯名合作歷時三年的討論、構思與研發，打造全新百年靈Navitimer B01 Chronograph 43 STARLUX AIRLINES EDITION航空計時腕錶星宇航空特別版18K紅金與精鋼款，18K紅金款全球限量25只，精鋼款全球限量140只，藉此呼應百年靈創廠140周年。此外，第三款聯名作品為百年靈Emergency II STARLUX AIRLINES EDITION緊急求救腕錶星宇航空特別版，全球限量10只。

張國煒指出，百年靈在航空界中本身就是相當知名的腕錶，在飛行員中更是大家的夢幻品牌，這次很高興星宇航空能與歷史悠久的腕錶品牌百年靈進行合作，將星宇航空的元素融入在其經典的航空飛行錶款中。星宇成立六年，算是相當年輕的公司，跟百年靈這樣的百年品牌合作就像是「爺爺帶著孫子」，這算是相當「對撞」的合作案。

喬治·科恩說，非常榮幸能與星宇航空開啟一連串緊密的合作關係，在百年靈長達140年的歷史中，飛行錶便占了一半以上時間，扮演舉足輕重的關鍵角色，我們與世界各地的優質航空公司合作，持續撰寫品牌於航空領域的傳奇故事。他也相當佩服張國煒的創業精神，也期盼這次合作能夠帶來全新的篇章。