星宇航空將引進空巴新機種 董座張國煒：明年營運重心在美國線
BREITLING百年靈攜手打造航空系三款聯名精品腕錶記者會中，星宇航空（2646）董事長張國煒表示，百年靈錶是一款飛行員最喜歡的錶。至於星宇航空營運展望，明年的營運重心將放在美國線，全面加密美國線航班並且增開新航點。
張國煒表示，星宇航空能與歷史悠久的腕錶品牌百年靈進行合作，將星宇航空的元素融入在其經典的航空飛行錶款；並且幽默表示，希望有一天大消費者也可以坐搭星宇航空來回台北-瑞士。
百年靈歡慶140周年之際隆重推出百年靈與星宇航空攜手打造NAVITIMER B01與EMERGENCY II STARLUX AIRLINES EDITION聯名腕錶，10日於台北101 The One獨一文創盛大發表，由百年靈執行長喬治·科恩（Georges Kern）與星宇航空董事長張國煒親自揭幕，以百年靈經典錶款Navitimer與Emergency打造的三款特別版聯名腕錶正式亮相。
張國煒表示，明年的布局重點是在美國，會繼續擴大展點，包括洛杉磯、西雅圖都會增班，其中西雅圖會陸續加到每日多1班，當然也同時在評估新的航點，明年的布局重心應該都在美國，紐約是一定要去。
至於有考慮哪些新航點，張國煒開玩笑說「現在講什麼航點，競爭對手就大家就開始在那邊講啦。」美國主要的航點都有在考慮，包括紐約是一定要去，當然也有考慮達拉斯、休士頓也都在評估，其實各航線都有在看。
星宇航空近期也廣招人力訓練，張國煒進一步指出，星宇航空會引進空巴全新機種，因此需要比較多的飛行員訓練；全球的飛機供應鏈在疫情後非常不穩定，很多既有供應商都出現變動，在培植新的飛機的供應商，品質還不是很穩定，組裝品質也有差異，星宇航空對客戶最大的承諾，沒有安全的飛機，肯定不會飛上去。
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