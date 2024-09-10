快訊

下周還有熱帶系統誕生！氣象粉專示警「雙颱將形成」：中秋烤肉要注意

高雄「婚紗名店」火勢猛烈竄黑煙！ 疑外牆電線走火延燒進門市

竹科工程師灌1公升調酒猝死 今解剖無堵塞呼吸道

星宇航空將引進空巴新機種 董座張國煒：明年營運重心在美國線

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
星宇航空董事長張國煒表示，百年靈錶是一款飛行員最喜歡的錶。記者黃淑惠／攝影
星宇航空董事長張國煒表示，百年靈錶是一款飛行員最喜歡的錶。記者黃淑惠／攝影

BREITLING百年靈攜手打造航空系三款聯名精品腕錶記者會中，星宇航空（2646）董事長張國煒表示，百年靈錶是一款飛行員最喜歡的錶。至於星宇航空營運展望，明年的營運重心將放在美國線，全面加密美國線航班並且增開新航點。

張國煒表示，星宇航空能與歷史悠久的腕錶品牌百年靈進行合作，將星宇航空的元素融入在其經典的航空飛行錶款；並且幽默表示，希望有一天大消費者也可以坐搭星宇航空來回台北-瑞士。

百年靈歡慶140周年之際隆重推出百年靈與星宇航空攜手打造NAVITIMER B01與EMERGENCY II STARLUX AIRLINES EDITION聯名腕錶，10日於台北101 The One獨一文創盛大發表，由百年靈執行長喬治·科恩（Georges Kern）與星宇航空董事長張國煒親自揭幕，以百年靈經典錶款Navitimer與Emergency打造的三款特別版聯名腕錶正式亮相。

張國煒表示，明年的布局重點是在美國，會繼續擴大展點，包括洛杉磯、西雅圖都會增班，其中西雅圖會陸續加到每日多1班，當然也同時在評估新的航點，明年的布局重心應該都在美國，紐約是一定要去。

至於有考慮哪些新航點，張國煒開玩笑說「現在講什麼航點，競爭對手就大家就開始在那邊講啦。」美國主要的航點都有在考慮，包括紐約是一定要去，當然也有考慮達拉斯、休士頓也都在評估，其實各航線都有在看。

星宇航空近期也廣招人力訓練，張國煒進一步指出，星宇航空會引進空巴全新機種，因此需要比較多的飛行員訓練；全球的飛機供應鏈在疫情後非常不穩定，很多既有供應商都出現變動，在培植新的飛機的供應商，品質還不是很穩定，組裝品質也有差異，星宇航空對客戶最大的承諾，沒有安全的飛機，肯定不會飛上去。

星宇航空與瑞士腕錶先驅BREITLING百年靈攜手打造航空系聯名精品腕錶。記者黃淑惠／攝影
星宇航空與瑞士腕錶先驅BREITLING百年靈攜手打造航空系聯名精品腕錶。記者黃淑惠／攝影
星宇航空與瑞士腕錶先驅BREITLING百年靈攜手打造航空系聯名精品腕錶，10日於台北101 The One獨一文創盛大發表，由百年靈執行長喬治·科恩（Georges Kern）(右)與星宇航空董事長張國煒(左)親自揭幕。記者黃淑惠／攝影
星宇航空與瑞士腕錶先驅BREITLING百年靈攜手打造航空系聯名精品腕錶，10日於台北101 The One獨一文創盛大發表，由百年靈執行長喬治·科恩（Georges Kern）(右)與星宇航空董事長張國煒(左)親自揭幕。記者黃淑惠／攝影

張國煒 星宇航空 美國 航線

延伸閱讀

影／星宇與百年靈推聯名腕表 張國煒：像爺爺帶孫子代表傳承

星宇航空以每股20元溢價發行 預計可募資金額為94億元

星宇航空台中-沖繩航線開賣 12月2日起每周4班直飛

台股又漲回來 景氣燈號轉紅！股市大戶為何說「手上最好留現金」

相關新聞

只有兩小時！中華電信iPhone 16網路預約三點開跑

中華電信（2412）10日宣布下午3點起，開放iPhone 16 、iPhone 16 Plus 、iPhone 16 ...

星宇航空將引進空巴新機種 董座張國煒：明年營運重心在美國線

BREITLING百年靈攜手打造航空系三款聯名精品腕錶記者會中，星宇航空（2646）董事長張國煒表示，百年靈錶是一款飛行...

台灣大晚間8點開放預購 iPhone 16系列 看好大改款帶動換機潮

蘋果宣布推出首款支援Apple Intelligence的iPhone 16系列新機，台灣大（3045）將於晚間8點在m...

中鋼通過人事案 董事長黃建智、總經理陳守道接任

備受產業界高度關注的中鋼（2002）人事案，在行政院核定人選，並完成相關法人代表異動後，中鋼（2002）10日召開臨時董...

Q2七都高雄房價最強 李同榮：買房選攻守得宜四大要件

吉家網公布2024年第二季房市季報，七都成屋平均房價季漲5.12%，年漲11.36%。其中，高雄季漲幅8.3%、年漲18...

打造便利會員服務平台 OPENPOINT推雙重創新服務

打造便利會員生態系，統一超7-ELEVEN經營的OPENPOINT生態圈攜手兩大生活品牌創新商業模式，包含本土外送平台f...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。