從動漫周邊到精品包都賣！日最大二手電商插旗台灣 專家：1類賣家最受衝擊

日本最大二手電商市集「Mercari」（美露可利）日前宣布插旗台灣，被譽為日本最大的線上挖寶聖地，從寶可夢、吉伊卡哇周邊商品再到精品包，通通都找得到，累計上架商品數超過30億件。Mercari是如何成為日本最大二手電商？揮軍台灣的背後又有哪些商業考量？《遠見》專訪電商專家一文解答。

Mercari是日本最大的二手電商，商品類型涵蓋動漫稀有周邊、日牌潮流服飾、絕版相機器材，甚至連農地機器都有賣，累計上架商品數超過30億件。日前，Mercari宣布插旗台灣，使用介面與系統都變成了繁體中文，提供台幣顯示預設價格、購買後可透過官網追蹤貨物進度等服務。

一名台灣的忠實消費者分享在Mercari的購物體驗：「最常在Mercari購買的是日本的動漫商品，因為許多商品是台灣買不到、或者價格太貴。」

進到官網實際操作，首頁就有明顯的「熱門品牌」選項，涵蓋寶可夢、KPOP、任天堂SWITCH、鐘錶等類別；「熱門搜尋」則出現模型、玩具、偶像周邊等等。接著輸入近期最熱門的日本IP「吉伊卡哇」立刻跳出各項周邊，有玩偶、鑰匙圈、吊飾等種類繁多，並可依照價格、類別更精準搜尋所需商品。

Mercari官網首頁就有明顯的「熱門品牌」選項。截自mercari

超會買！台灣登Mercari全球第二大交易市場

為何Mercari選擇台灣市場插旗？原來，正是因為擁有這群黏著度超高的台灣消費者，Mercari表示，台灣是他們跨境業務中成長最快的市場之一，從數字上便能驗證：根據內部統計，2024年上半年交易金額最多的國家和地區排名，前五名分別是：中國、台灣、美國、香港、新加坡。

那麼，進軍台灣後的Mercari最先衝擊誰？元智大學管理學院行銷學群助理教授朱訓麒指出，代購二手日本商品的業者衝擊最大，像是過去依靠線上線下方式來轉售或代購的業者；不過，若電商業者來看，對目前台灣主要的電商平台影響不大，因為大部分電商平台幾乎不做二手生意、或並非其主力。

可以說，Mercari目前進到台灣電商的一處空白區。

也有許多人好奇，為何日本二手市場如此蓬勃？Mercari又是如何成為日本最大的二手電商？

在Mercari跨境業務中，台灣的交易筆數與金額均為全球第二高。Mercari提供

事實上，二手電商平台的經營成本極高，有幾項原因：非標準品、每件商品只能賣一次，難以大規模、容易產生品質等糾紛，溝通成本高。然而，日本人的文化與天性恰好營造二手商品交易市場最佳的發展環境。

朱訓麒觀察，日本人對於商品保存維護較佳，喜歡傳統、樂於回收環保，且溝通較有耐心、彼此間信任度高，因此信用體系較為健全；此外，日本人不喜歡造成他人困擾，因此也是世界上電商退貨率最低的市場。因此，從日本起家的Mercari能夠站穩腳步，在巨人亞馬遜，樂天對手之下，能夠避開競爭、專注於二手物品，成為前三大。

至於台灣現階段在跨境電商的潛力與前景，朱訓麒指出，台灣尚未出現知名度高，且主打跨境的平台，例如專賣歐美貨或進口品的電商；未來海外競爭者如酷澎、Mercari加入後，電商市場不僅更蓬勃發展，且在相互競爭下，將會再度差異化、細分化再發展至國際化。

（本文出自2024.09.06《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）