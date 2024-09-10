長佳智能攜手首席國際髮品 共同開拓養髮美髮市場商機

長佳智能（6841）與首席國際髮品10日共同宣布，雙方將攜手合作，結合長佳智能在人工智能與鹿茸外泌體等生物科技的領先技術，與首席髮品強大的美髮市場影響力，進軍全球養髮及美髮市場。

據了解，首席國際髮品與長佳智能除了在外泌體養髮液上的合作之外，也計畫陸續展開頭皮養護的方案研發，預計在今年底或明年初就能帶來進一步的成果。

今天的簽約結盟儀式，由長佳智能總經理李友錚與首席國際髮品董事長廖宣勇共同主持。雙方宣布將為美髮業界與消費者帶來劃時代的健髮產品，開創頭皮養護市場的全新盛世，重新定義頭皮養護的標準。

此次的研發結晶，「伊亞絲索凝萃活芯源」養髮液正式面世。長佳智能以人工智能將鹿茸外泌體的研究成果，透過奈米級微小囊泡將營養因子送進頭皮毛囊細胞，加速活化並喚醒休眠的細胞。

李友錚表示，鹿茸外泌體含豐富的生長因子，促進毛髮再生能力與加速毛髮生長，並強化毛髮黑色素指數。對延緩髮絲老化、增強毛囊活性、強健髮根與促進頭皮表層傷口修復有極好的功效。

鹿茸是自然界中唯一每年都能完全再生的哺乳動物器官，是種多潛能幹細胞，在組織再生中發揮重要作用。國際INCI認證，鹿茸接近完美的再生能力是任何哺乳動物身上都沒有的，鹿茸脫落後可以迅速再生，生長速度每天達2.75公分，純化的鹿茸幹細胞外泌體，有促進毛囊細胞活化的效果。

「伊亞絲索凝萃活芯源」養髮液由長佳智能生產及品管，首席髮品負責行銷，共開拓美髮市場，將與受過專業培訓的1,000家優質專業頭皮管理沙龍合作，造福有掉髮困擾的消費者，為頭髮帶來一線生機。

「我們相信這次合作，將為美髮市場帶來前所未有的變革。」廖宣勇說。李友錚補充指出，非常期待與首席國際髮品共同開拓這一全新的市場機遇，將人工智能運用在鹿茸外泌體的研究成果，轉化為造福消費者的具體成果。

首席國際髮品深耕美髮市場長達17年，行銷通路涵蓋全台美髮沙龍、百貨專櫃、電商平台等，同時也受到國際美髮市場青睞，連年拿下國際知名品牌台灣區唯一總代理，如：義大利Alter Ego、Nevitaly、美國Olivia Garden，在美髮市場的影響力不容小覷。

除了行銷，首席髮品更重視教育，教育中心據點遍及全台，每年開課高達600堂以上的教育培訓，培訓的美髮師及專業頭皮管理師超過1萬人，致力於提升美髮業競爭力，是全台最大的美髮教育機構。

長佳智能是國內第一家定位於醫療人工智能的上櫃公司，專長在「腦神經」、「心血管」與「癌症」等急重症的醫療AI，並已獲得14項台灣TFDA、11項美國FDA與其他國家13項，總計38項醫材上市許可，以及世界各國26項專利等成果，客戶遍及美國、法國、新加坡、香港、中國大陸與台灣等全球40多家醫療機構與企業。

李友錚表示，人工智能運用在新藥開發是近年來蓬勃發展的新領域，長佳智能運用該技術所研發成功的鹿茸外泌體，已經臨床證實具備強大的生長因子分泌能力，對於養髮護髮的效果極為顯著。