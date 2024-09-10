統一超整合旗下三品牌 7-11會員平台將破百億瀏覽人次

統一超（2912）持續深耕會員生態系，OPENPOINT APP下載量累積近2,000萬，瀏覽人次即將突破100億，10日宣布攜手與旗下foodomo、台灣星巴克合作兩大品牌合作，推出「行動隨時取外送兌領」、「星禮程綁定OPENPOINT享雙重累點」兩大創新服務，打造全面便利的會員平台。

台灣7-ELEVEN表示，此次推出的兩大服務中將滿足每年破億人次需求的數位寄杯可外送到家，以及近500家台灣星巴克消費享雙重回饋，持續為1,800萬會員提供更多元、便利、創新的數位生活體驗，其中「行動隨時取外送兌領」更榮獲經濟部智慧財產局雙項專利認證。

OPENPOINT生態圈自2014年透過會員、點數、支付三大策略持續深耕在地，2015年更領先同業推出超商首款會員專屬APP-OPENPOINT APP，陸續增加跨通路點數兌換、多元支付、跨境旅遊集點、線上捐款等多元海內外生活消費功能。

台灣7-ELEVEN攜手集團旗下外送平台foodomo，藉由串聯OPENPOINT行動隨時取預售電子提貨券系統與foodomo外送系統，整合推出預售商品外送到家、預約自取雙重服務，可直接透過foodomo外送平台線上兌領，兌領方式可選擇專人外送到家或預約指定門市自取，預估全新服務將造福一年上看破億人次的OPENPOINT行動隨時取的使用者，開創全新數位生活體驗。

OPENPOINT行動隨時取創新商業模式，持續推出多元兌領模式擴大使用客層，像是去年推出OPENPOINT行動隨時取「icash2.0卡兌領共享商品」服務，滿足沒有智慧型手機的長輩、小孩、公益團體帶著已綁定共享的icash2.0，即可到7-ELEVEN門市輕鬆兌領已預先購買好的牛奶、麵包、便當等多元商品，卡片兌領使用人次持續成長，持續以生活便利與服務創新培養會員忠誠度，進而擴大高價值會員人數，提升整體會員貢獻。

星巴克方面，目前開啟Starbucks TW APP設定動作，到全台超過5,00家星巴克門市單筆消費，即可同時累積星禮程與OPENPOINT雙重點數、雙重回饋!7-ELEVEN經營OPENPOINT生態圈，應用智能科技進行業務革新、翻轉會員生態圈經營模式，台灣7-ELEVEN開啟多款APP累積不同點數的無痛交換，提供快速、便利的生活消費體驗，持續擴大跨通路換粉經濟效益。