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台灣大晚間8點開放預購 iPhone 16系列 看好大改款帶動換機潮

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
台灣大哥大。圖／台灣大提供
台灣大哥大。圖／台灣大提供

蘋果宣布推出首款支援Apple Intelligence的iPhone 16系列新機，台灣大（3045）將於晚間8點在myfone門市、myfone網路門市開放預購iPhone 16 系列，申辦5G指定專案搭購iPhone 16，最高贈3,000元mo幣；在myfone網路門市申辦再加碼最高送1,000元mo幣，還能抽11吋iPad Air、1,000元myfone online電子禮券。

蘋果新品來了

台灣大哥大商務長林東閔分析，去年iPhone 15開賣後，相較前代iPhone 14系列，銷售量成長超過10%，預期今年在iPhone 16大改款刺激下，可望成長，加上Apple Intelligence功能推出，可望推升用戶換機。

iPhone iPhone 14 iPhone 16 台灣大哥大

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