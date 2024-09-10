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中鋼通過人事案 董事長黃建智、總經理陳守道接任

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
中鋼新任董事長將由執行副總黃建智接任。 中鋼／提供
中鋼新任董事長將由執行副總黃建智接任。 中鋼／提供

備受產業界高度關注的中鋼（2002）人事案，在行政院核定人選，並完成相關法人代表異動後，中鋼（2002）10日召開臨時董事會通過人事任命。新任董事長由原執行副總黃建智接任，總經理由原生產副總陳守道接任，執行副總則由原技術副總鄭際昭接任。

會中，同時也調整部分經理人職務案，包括技術副總經理鄭際昭升任執行副總經理，所遺職缺由技助理副總經理劉宏義升任；工程副總經理陳瑞騰因另有任用，遺職缺由前生產助理副總經理(現任中鴻鋼鐵（2014）董事長)曾貴松升任；生產副總經理陳守道升任總經理，遺職缺由生產助理副總經理周文賢升任。

另董事會也通過企劃副總經理陳冠富擔任公司治理主管；資訊安全長任命由執行副總經理鄭際昭擔任，兩人職務也於今日生效。

中鋼 董事長

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