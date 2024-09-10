機械公會：AI與半導體熱度不減 推升設備出口成長

台灣機械工業同業公會今天下午公布8月機械出口值27.59億美元，月增12.3%，年成長 7.5%。公會分析，全球景氣逐漸復甦，人工智慧（AI）與半導體產業熱度不減，可帶動台灣設備出口持續成長。

機械公會建議政府，以擴大內需帶動景氣加速循環，也促進產業轉型，藉由汰舊換新，提升台灣製造業生產效率與節省能源，同時也可符合全球綠色轉型趨勢。

機械公會統計，8月機械出口27.59億美元，比7月24.57億美元成長12.3%，較去年同期25.66億美元成長7.5%；以新台幣計算8月機械出口899.14億元，較去年同期成長10.7%。

累計今年前8月機械出口值193.92億美元，較去年同期減少0.9%；以新台幣計價約6211.75億元，較去年同期成長3.2%。

其中，今年前8月電子設備占比16.8%，較去年同期成長6.6%；檢量測設備占比16.3%，年成長3.4%；工具機占比7.5%，年減16.3%。

機械公會分析，台灣電子設備出口持續成長，工具機8月出口金額較7月增加，但出口仍面臨壓力，匯率與地緣政治衝突等因素，持續影響工具機出口發展。

觀察匯率因素，公會表示，今年至9月初新台幣匯率貶值幅度約4.5%，近期亞幣仍維持貶值趨勢，匯率波動對台灣機械在外銷訂單競爭上，影響需持續觀察。