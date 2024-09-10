房市M型化 驅動大尺寸智慧顯示器、高階視聽商機成長

2024年房市持續看漲，五大指標建商預測住宅市場將走向M型化。隨著消費者購屋偏向兩極發展，無論是寬敞的大坪數住宅，還是精巧小宅，皆推升顯示器市場多元需求。智慧顯示器領導品牌三星提供最齊全的產品線，從98吋超大尺寸智慧顯示器、搭載量子Mini LED的Neo QLED系列、採用抗反光真星黑技術的OLED AI智慧顯示器、融入現代美學的設計生活系列的超短焦雷射4K智慧投影機等。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示：「展望2024下半年及2025年，房市將持續趨向M型化發展。首購族是目前市場主力族群，市場上以1,000至1,200萬的物件最搶手；有能力免貸款的高資產族，購屋步調較不受影響，市場看好高價位住宅及商用不動產的需求。這些趨勢不僅影響房市，亦帶動高階、智慧家電購買熱潮。」