捷運聯開案吸投資42億 日本大師操刀設計楠梓雙星大樓

高雄市府第5件捷運聯合開發案「捷運R20後勁站」由日本設計大師隈研吾操刀設計，打造地上2棟分別為16、24層住辦住商大樓，同時設置楠梓第二行政中心與80餘戶青年科技宅和集合式住宅，投資金額達42億，開發規模1.8萬坪，預計明年8月動工，119年6月完工，此案將為北高雄科技廊帶提供更多居住空間與行政效能，促進捷運TOD軌道經濟。

高捷紅線R20後勁站聯開案今日由副市長林欽榮代表市府，與鑲揚國際開發公司、福裕事業公司簽訂開發合約，此案由曾打造2020年東京奧運主場館的日本大師隈研吾設計楠梓雙星大樓；林欽榮致詞說，因應S廊帶與台積電進駐就業人潮和居住空間，市府擇定R20後勁站西側住宅區土地辦理聯開，興建2 棟複合大樓，並由空中廊道串接捷運。

林欽榮表示，R20站開發基地位於楠梓區加昌路與海專路交叉路口，鄰近南科高雄第三園區、楠梓科技園區、高雄科技大學楠梓校區、高雄都會公園、國道楠梓交流道，基地面積約1658坪，開發量體包括地下5層、地上兩棟分別為16層和24層的住辦、住商大樓，總開發規模預計達1.8萬坪，總投資金額達42.9億。

林欽榮說，該建案建蔽率6成、容積率420%，市府分回部分空間用作近900坪楠梓第二行政中心和相關公益設施如長青學苑、里民活動中心等，7到16樓有80餘戶的青年科技住宅和集合式住宅，預計最快明年8月動工、119年6月完工；目前高市府已完成5件捷運聯開案簽約，累計民間投資金額逾250億，後續Y15、O10也將展開評審程序。