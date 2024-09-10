房貸族平均揹債1016萬 台南、高雄壓力相對輕

高房價環境下，購屋民眾往往需要更高的財務槓桿，對房貸需求也有所增加。依據財團法人金融聯合徵信中心的資料統計，今年第二季新增房貸件數達6萬5143件，為2009年來高點，平均購屋總價鑑估值為1399.8萬元，平均房貸金額達1016萬元，均創下歷史新高。其中，平均房貸金額首次突破千萬大關，顯示購屋民眾面臨的壓力。

根據資料顯示，與10年前相比，申貸件數增加了2萬9291件，增幅達81.7%，幾乎翻了一倍，平均購屋總價鑑估值增加404.9萬元、增幅40.7%，平均房貸金額則增加339.9萬元、增幅50.3%。

中信房屋研展室副理莊思敏表示，在新青安、股市獲利、通膨預期、科技題材、新案交屋等多重因素的影響下，第二季房市熱度延續了第一季的強勁勢頭。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，去年8月新青安政策上路，受惠優貸助攻，首購買氣需求大爆發，加上疫後經濟復甦、股市看俏，均為房市景氣添柴火，帶動房貸量體逐季攀增，以去年上半年，新增房貸件數單季約在3到4萬件左右，去年Q4至今年Q1一舉站上5萬件，Q2衝破6萬件。

根據內政部統計，今年第二季度全台建物買賣移轉棟數達9萬5765棟，相較於去年同期的7萬4651棟大幅增加2萬1114棟，增幅28.3%。隨著房市交易量持續攀升和房價的持續上漲，申貸件數、平均購屋總價鑑估值及平均房貸金額也同步創下新高，目前國人平均需要承擔約1016萬元的房貸，相較於2015年第二季度的676.1萬元，增加了339.9萬元，成長幅度超過5成，房貸族的壓力明顯加重。

另外觀察六都及新竹縣市第二季新增房貸表現，台中市Q1鑑估值1329萬，本季呈現倒退狀況，其餘七都平均鑑估房價，以及平均背負房貸金額均已爆表，創下史上最高點。僅剩桃園、台中、台南及高雄等四都，平均房貸負擔尚千萬元有找，其中台南及高雄，為各都房貸壓力指數最小城市。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮分析，台中Q1房價鑑估值衝上史上高峰， Q2房價鑑估值雖呈微幅下修，不過平均房價水位仍位居歷年高點，未必是房價出現下修。南二都雖房貸壓力最輕，不過兩縣市受惠科技業帶動房市買氣、房價增速快，房貸壓力已不可同日而語，推估未來也恐將逐步搭上千萬列車。

莊思敏指出，房價急劇上漲推高了每筆房貸金額，加劇了不動產放款比率提升，使央行不得不提高警惕，要求國銀降低房貸水位。在銀行收緊房貸資金之後，不僅買方進場信心大大受到干擾，近期解約案件更是頻繁發生，引發市場一陣恐慌。

張旭嵐提醒，接下來央行第三季理監事會議，是否會祭出其他政策，美國大選的發展和台灣經貿發展，將是影響後續整體房市交易的關鍵。