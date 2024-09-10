愈來愈沉重！國人平均房貸正式突破千萬元
房價越來越貴，根據台灣房屋集團彙整金融聯徵中心，今年第二季新增房貸資料，全台Q2新增房貸件數，從Q1約5.4萬件，爆衝至6.5萬件，創下聯徵中心資料自2009年以來的最高點。
同時全台平均房貸金額，亦正式突破千萬元，平均每人背負房貸從Q1約977萬元，Q2攀升至1,016萬元，同樣登上15年來的最高峰。另外，Q2全台平均房價鑑估值來到約1,400萬元，也同步刷新歷史新高。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，去年8月新青安政策上路，受惠優貸助攻，首購買氣需求大爆發，加上疫後經濟復甦、股市看俏，均為房市景氣添柴火，帶動房貸量體逐季攀增。
以去年上半年，新增房貸件數單季約在3~4萬件左右，去年Q4至今年Q1一舉站上5萬件，持續催化下加速Q2一舉衝破6萬件。
另外觀察六都及新竹縣市第二季新增房貸表現，除了台中市，其餘七都平均鑑估房價，以及平均背負房貸金額均已爆表，創下史上最高點。
六都和新竹縣市中，僅剩桃園、台中、台南及高雄等四都，平均房貸負擔尚千萬元有找，其中又以台南及高雄，為各都房貸壓力指數最小的城市。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，台中Q1受新案交屋潮助攻，帶動房價鑑估值衝上史上高峰，加上每季可能受中古和新屋申貸物件比重影響鑑估值，台中Q2房價鑑估值雖呈微幅下修，不過平均房價水位仍位居歷年高點，未必是房價出現下修。
李家妮指出，近年全台房市景氣熱絡，新案總銷、推案量及戶數表現均屢創新高，尤其自帶產業題材、建設利多的城市，整體房市價量表現更為亮眼。
Q2新增房貸件數，包含新北、桃園、台中及台南、高雄等縣市都締造新猷，足見房市景氣熱度，而南二都雖房貸壓力最輕，不過兩縣市受惠科技產業帶動房市買氣旺、房價增速快，房貸壓力不可同日而語，推估未來也恐將逐步搭上千萬列車。
張旭嵐表示，7月因央行一杯咖啡引爆市場房貸荒，影響包含整批、分戶放貸進度減緩，交屋、買賣期均延長，不過政府重申首購族及對保完成的個案，將不影響房貸撥款，然而接下來還有央行第三季理監事會議，是否會祭出其他政策，美國大選的發展和台灣經貿發展，都是影響後續整體房市交易的關鍵。
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