愈來愈沉重！國人平均房貸正式突破千萬元

房價越來越貴，根據台灣房屋集團彙整金融聯徵中心，今年第二季新增房貸資料，全台Q2新增房貸件數，從Q1約5.4萬件，爆衝至6.5萬件，創下聯徵中心資料自2009年以來的最高點。

同時全台平均房貸金額，亦正式突破千萬元，平均每人背負房貸從Q1約977萬元，Q2攀升至1,016萬元，同樣登上15年來的最高峰。另外，Q2全台平均房價鑑估值來到約1,400萬元，也同步刷新歷史新高。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，去年8月新青安政策上路，受惠優貸助攻，首購買氣需求大爆發，加上疫後經濟復甦、股市看俏，均為房市景氣添柴火，帶動房貸量體逐季攀增。

以去年上半年，新增房貸件數單季約在3~4萬件左右，去年Q4至今年Q1一舉站上5萬件，持續催化下加速Q2一舉衝破6萬件。

另外觀察六都及新竹縣市第二季新增房貸表現，除了台中市，其餘七都平均鑑估房價，以及平均背負房貸金額均已爆表，創下史上最高點。

六都和新竹縣市中，僅剩桃園、台中、台南及高雄等四都，平均房貸負擔尚千萬元有找，其中又以台南及高雄，為各都房貸壓力指數最小的城市。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，台中Q1受新案交屋潮助攻，帶動房價鑑估值衝上史上高峰，加上每季可能受中古和新屋申貸物件比重影響鑑估值，台中Q2房價鑑估值雖呈微幅下修，不過平均房價水位仍位居歷年高點，未必是房價出現下修。

李家妮指出，近年全台房市景氣熱絡，新案總銷、推案量及戶數表現均屢創新高，尤其自帶產業題材、建設利多的城市，整體房市價量表現更為亮眼。

Q2新增房貸件數，包含新北、桃園、台中及台南、高雄等縣市都締造新猷，足見房市景氣熱度，而南二都雖房貸壓力最輕，不過兩縣市受惠科技產業帶動房市買氣旺、房價增速快，房貸壓力不可同日而語，推估未來也恐將逐步搭上千萬列車。