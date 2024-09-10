快訊

被指獲沈慶京論功行賞 黃大洲妻：我們不拿亂七八糟的錢

Joeman開箱iPhone 16、AirPods Max新色 大讚：蘋果調色世界一流

從親師溝通解決代理師招募難題 台師大將開「家長學」

愈來愈沉重！國人平均房貸正式突破千萬元

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
全台購屋族壓力爆表,Q2平均背負千萬元房貸。圖／台灣房屋提供
全台購屋族壓力爆表,Q2平均背負千萬元房貸。圖／台灣房屋提供

房價越來越貴，根據台灣房屋集團彙整金融聯徵中心，今年第二季新增房貸資料，全台Q2新增房貸件數，從Q1約5.4萬件，爆衝至6.5萬件，創下聯徵中心資料自2009年以來的最高點。

同時全台平均房貸金額，亦正式突破千萬元，平均每人背負房貸從Q1約977萬元，Q2攀升至1,016萬元，同樣登上15年來的最高峰。另外，Q2全台平均房價鑑估值來到約1,400萬元，也同步刷新歷史新高。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，去年8月新青安政策上路，受惠優貸助攻，首購買氣需求大爆發，加上疫後經濟復甦、股市看俏，均為房市景氣添柴火，帶動房貸量體逐季攀增。

以去年上半年，新增房貸件數單季約在3~4萬件左右，去年Q4至今年Q1一舉站上5萬件，持續催化下加速Q2一舉衝破6萬件。

另外觀察六都及新竹縣市第二季新增房貸表現，除了台中市，其餘七都平均鑑估房價，以及平均背負房貸金額均已爆表，創下史上最高點。

六都和新竹縣市中，僅剩桃園、台中、台南及高雄等四都，平均房貸負擔尚千萬元有找，其中又以台南及高雄，為各都房貸壓力指數最小的城市。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，台中Q1受新案交屋潮助攻，帶動房價鑑估值衝上史上高峰，加上每季可能受中古和新屋申貸物件比重影響鑑估值，台中Q2房價鑑估值雖呈微幅下修，不過平均房價水位仍位居歷年高點，未必是房價出現下修。

李家妮指出，近年全台房市景氣熱絡，新案總銷、推案量及戶數表現均屢創新高，尤其自帶產業題材、建設利多的城市，整體房市價量表現更為亮眼。

Q2新增房貸件數，包含新北、桃園、台中及台南、高雄等縣市都締造新猷，足見房市景氣熱度，而南二都雖房貸壓力最輕，不過兩縣市受惠科技產業帶動房市買氣旺、房價增速快，房貸壓力不可同日而語，推估未來也恐將逐步搭上千萬列車。

張旭嵐表示，7月因央行一杯咖啡引爆市場房貸荒，影響包含整批、分戶放貸進度減緩，交屋、買賣期均延長，不過政府重申首購族及對保完成的個案，將不影響房貸撥款，然而接下來還有央行第三季理監事會議，是否會祭出其他政策，美國大選的發展和台灣經貿發展，都是影響後續整體房市交易的關鍵。

2024Q2全台及8縣市新增房貸 資料來源／台灣房屋
2024Q2全台及8縣市新增房貸 資料來源／台灣房屋

房價 房市 房貸

延伸閱讀

獨／國銀土建融額度爆掉…年底前降低無望 恐爆小建商轉手建案潮

房貸揭露專區3天完成 各銀行有額度…但得排隊等

天團接連到高雄開唱！邱議瑩笑稱「邁邁市長太誇張了」：因高雄最照顧歌迷

房價飆、狂炒作 新青安的錯？不動產專家：更嚴重問題出在無政府狀態

相關新聞

超漲房價到底誰決定？業內人士曝「實價登錄」影響：降低買賣方可操作空間

頻頻高漲的房價讓越來越多人吃不消，房屋成交價到底是由誰決定的？當然是市場買賣雙方決定的，但是這個房價又以甚麼當作合理的參考標準呢？實價登錄嗎？

長榮、陽明8月績優 營收倍增…關注美東、德國碼頭勞資談判

貨櫃雙雄長榮、陽明昨（9）日公布8月營收，同步交出不俗的成績單，長榮單月營收537.59億元，年增115.74%；陽明單...

捷運聯開案吸投資42億 日本大師操刀設計楠梓雙星大樓

高雄市府第5件捷運聯合開發案「捷運R20後勁站」由日本設計大師隈研吾操刀設計，打造地上2棟分別為16、24層住辦住商大樓...

房貸族平均揹債1016萬 台南、高雄壓力相對輕

高房價環境下，購屋民眾往往需要更高的財務槓桿，對房貸需求也有所增加。依據財團法人金融聯合徵信中心的資料統計，今年第二季新...

愈來愈沉重！國人平均房貸正式突破千萬元

房價越來越貴，根據台灣房屋集團彙整金融聯徵中心，今年第二季新增房貸資料，全台Q2新增房貸件數，從Q1約5.4萬件，爆衝至...

林口工一重劃區流標6筆 價值超過5億土地今重新上網招標

林口工一市地重劃區新北市地政局正進行抵費地標售作業，上月底開標31筆有6筆流標，流標面積3.18公頃、市價超過5億元。地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。