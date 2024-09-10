林口工一重劃區流標6筆 價值超過5億土地今重新上網招標

林口工一市地重劃區新北市地政局正進行抵費地標售作業，上月底開標31筆有6筆流標，流標面積3.18公頃、市價超過5億元。地政局表示這6筆土地為第三種產業專用區，面積共約1170坪，價格每坪約為42萬6千4百元至45萬2千9百元。今重新上網公告招標，並訂於10月11日於市府24樓辦理6筆土地開標作業。

新北市林口工一市地重劃區開發面積107.91公頃，市府分回45%、50.07公頃，其中9.91公頃作為抵費地標售，總價值約135億元。40.16公頃則作為公園、綠地、電路鐵塔、道路、變電所等公設用地。

林口工一抵費地共50筆，7月底第一次開標釋出31筆土地、面積3.77公頃，底價53億2676萬元，開標當日售出25筆、總價53億4950萬元，平均溢價率17.95％，6筆流標、流標面積3.18公頃。

新北市地政局表示，林口工一市地重劃區聯外交通包括國道1號林口交流道、高鐵，周邊更臨近五大工業區、桃園機場捷運系統及台北港，擁有極佳的區位優勢條件，本次釋出6筆第三種產業專用區，面積共約1170坪，價格每坪約為42萬6千4百元至45萬2千9百元。