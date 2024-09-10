政大邀專家談住宅租賃現況 民眾不購屋關鍵原因曝

政治大學商學院信義不動產研究發展中心9日於政大公企中心舉辦「轉型與升級：台灣住宅租賃市場的蛻變」研討會，邀請多位產官學界專家與會分享，共商租賃市場現況與未來發展，探討政策推動成效、租金趨勢、租賃服務業專業化及市場數位轉型等重要議題，期望透過多方交流與合作，推動台灣住宅租賃市場的進一步改革與提升。

國立政治大學商學院信義不動產中心主任陳明吉教授表示，台灣的住宅租賃市場因國民傳統上偏好擁有房產而發展緩慢。但由於房價高漲與薪資停滯，許多人無法購屋，導致租賃需求增加。隨著專法實施，租賃服務業快速成長，社宅包租代管數量超過10萬戶。政府的租金補助與補貼計劃已惠及數十萬家庭，且新政府的百萬社宅政策進一步強調租屋市場的重要性。

地政司長王成機表示，自租賃條例107年施行以來，透過完備租屋法制，建構租賃住宅專業服務產業及網絡，提供多元租賃糾紛處理管道，逐步掌握租屋市場資訊，相關政策推動已初具成效，租屋市場已踏出蛻變的第一步。未來將持續朝強化租屋權益保障、促進租屋資訊透明公開、擴大租屋糾紛協助及全力發展包租代管專業服務，引導住宅租賃市場更加成熟健全。

台北市租賃住宅服務商業同業公會理事長陳柏勳表示，自租賃專法制定通過實施後，同時也制訂相關的租賃住宅定型化契約，讓存在已久的「房屋租賃契約書」有了新的規範。除將合約內容重新制訂，並增加房屋現況說明書，來減少房東與房客因契約認知模糊而產生租屋的糾紛。所幸政府推出「社會住宅包租代管計畫」方案，藉由民間房東閒置的空屋，來加入計畫，給予房東稅優及相關的補助，讓有符合社會住宅條件的民眾，可以申請入住，解決興建設社會住宅中的空窗期。

逢甲大學土地管理學系副教授楊賀雯表示，台灣租賃市場始終存在，然而自2018年正式納管後，搭配住宅政策包租代管的實施，讓我們得由租金補貼、包租代管與不動產經紀業成交案件資料來窺探住宅租賃市場。惟該資料並非全貌，尚存在隱藏性租屋。本次研討會與談重點將以臺中市住宅租賃市場為例進行租金趨勢論述與提供未來租賃市場發展之建議。

居次元租賃住宅管理公司楊文瑞執行長表示，探討住宅租賃服務業與不動產經紀業由於服務利潤率不同，不動產經紀業兼營租賃住宅服務業無法在有限資源投入充足專業人力，導致糾紛難以從源根除。建議政策應促進這兩個行業的獨立運作，從根源減少糾紛，促進市場的良性發展。

國立政治大學財政學系陳國樑教授表示，台灣租屋黑市情形確實嚴重，但若僅透過稽徵努力，並無法使陽光照耀黑市。從財政學探討地下經濟，「租屋黑市」與一般地下經濟不同。解決租屋黑市問題，有助於改善經濟資源配置效率，增進社會公平與正義。

陳明吉表示，專法改善租屋市場品質與糾紛問題是進行式，也明確界定了房東與房客權益，設立糾紛調解機制，及透過稅收減免鼓勵市場發展。然仍有許多精進之處，未來政府仍將持續關注與支持租賃服務業者，促使市場由專業化管理取代小房東經營，以提升租屋品質。