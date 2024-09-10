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信義代銷聯手福倉建設 共推桃園秋季公益嘉年華

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義代銷攜手福倉建設機構，預計10月5日在桃園風禾公園大草地舉辦「福倉家族公益生活節」。（圖為福倉建設2018年夢想繽紛生活節）（圖:信義代銷提供）
信義代銷攜手福倉建設機構，預計10月5日在桃園風禾公園大草地舉辦「福倉家族公益生活節」。（圖為福倉建設2018年夢想繽紛生活節）（圖:信義代銷提供）

信義企業集團旗下信義代銷一向秉持「以人為本」的核心理念，並以「企業倫理共創永續好生活，成為世界級服務業」為願景。經過四十多年的努力，信義代銷成功垂直整合建築產業，透過構築美好家的品牌責任，不僅實現了無數家庭的生活夢想，更在近年來擴展到社區營造與社會責任，積極結合公益團體，將愛心延續到社會的每一個角落。

為進一步落實這一理念，信義代銷攜手深耕桃園多年的福倉建設機構，將於10月5日在桃園風禾公園大草地舉辦「福倉家族公益生活節」。此次活動內容豐富，包括歡樂親子唱跳、氣球大地遊戲、療癒系樂團演出、馬戲團表演等精彩節目，並設有結合文創、永續、美食、藝術等多元品牌的生活市集，吸引了眾多親子族群早早表示期待。

「福倉家族公益生活節」不僅歡迎福倉家族成員參與，還對外開放，邀請社會各界共同參與這場充滿愛與關懷的活動。福倉建設機構憑藉近20年在建築領域的精益求精精神，希望通過此次活動，將對生活和家庭的熱愛傳遞給每一位參與者，延續到他們的日常生活中。

此外，信義集團近年來積極推廣ESG理念，致力於低碳、永續環保、節能減碳等方面的實踐，為環境保護盡一份心力。在此次「福倉家族公益生活節」中，不僅邀請了唐氏基金會一同參與，還有桃園警察局和消防局針對防詐騙、防火以及地震等知識進行宣傳，提升社區安全意識。本次活動也得到了國際扶輪社的支持和贊助，參與機構涵蓋了建築業、警消單位、公益團體及社群組織，為今年的福倉家族公益生活節增添更多豐富的主題與內容。

信義代銷與福倉建設機構誠摯邀請您，在10月初秋的午後，一同前往桃園風禾公園大草地，參與這場充滿愛與歡笑的公益生活節，一起共度美好時光，也支持充滿意義的公益活動

福倉家族公益生活節活動資訊

活動日期：2024/10/5 (六)

活動時間：13:00-17:00

活動地點：桃園風禾公園 (桃園市桃園區慈文路688號)

「福倉家族公益生活節」活動資訊。（圖:信義代銷提供）
「福倉家族公益生活節」活動資訊。（圖:信義代銷提供）

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