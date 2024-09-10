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日本百年「Akira」明水產首度進駐台灣

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
Akira明水產在日前開幕發表會上，特地找來日本職人師傅當場操刀「海洋珍饈」。業者提供
Akira明水產在日前開幕發表會上，特地找來日本職人師傅當場操刀「海洋珍饈」。業者提供

搶攻國內高檔食材商機， 日本超過百年的水產品牌「Akira明水產」首次進軍台灣，即日起在SOGO city’super復興店設櫃。

Akira明水產於西元1918年創立於日本福岡，以福岡長濱市場為據點，專營日本頂級美味的海鮮產品，為了提供台灣民眾零時差日本高級海鮮，選在今年中秋前入駐台灣百貨公司設櫃。Akira明水產強調，輸台漁獲都是在日本捕撈上船後，當下急速冷凍，直送台灣，保存最佳新鮮口感。

Akira明水產社長上田浩祐表示，明水產與日本擁有最先進急速冷凍技術的ＤayBreak公司合作，標榜直送台灣的生魚片可以保有95%現切新鮮風味，也是台灣目前唯一日本直送魚貨的百貨專櫃。現場不僅販售北海道生食級干貝、九州鮭魚、紅魽生魚料理，還有多種熱門魚種的一夜干、多款季節性漁產。

Akira明水產在日前開幕發表會上，特地找來日本職人師傅當場操刀「海洋珍饈：鮪魚解體大秀」，擁有十一年黑鮪魚解剖經驗明石玲師傅，現場切割七十公斤的黑鮪魚，提供民眾試吃，品嘗從海洋到餐桌的直送口感，不少圍觀民眾在品嚐油脂豐富的現切黑鮪魚都大讚過癮。

特別的是，很多高級魚種一夜干，價格很有競爭力。而為了方便小家庭購買，現場也有販售生食級干貝搭配各種海鮮料理生魚片或是便當組合。

Akira明水產表示，選在中秋前夕進軍台灣，也是看準中秋烤肉商機，還特別推出「加入會員享萬元好禮」、「開幕月滿額贈活動。

為了方便小家庭購買，推出高級魚種一夜干等包裝價格很有競爭力。業者提供
為了方便小家庭購買，推出高級魚種一夜干等包裝價格很有競爭力。業者提供
零時差!日本高級海鮮空運直送 百年「Akira」明水產首度進駐台灣。業者提供
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夢幻壽司組合使用生食級干貝與多樣海鮮生魚料理，私廚限量販售。業者提供
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日本 水產

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