「台虎十年、隨10起航」今「2024年」9月26日正式迎來開航10週年的台灣虎航，10日宣布將於9月份推出一系列的週年慶活動，活動內容包括天天簽到10在好賺、玩IG濾鏡抽虎禮、實體快閃活動抽10張機票等，送好送滿的各種優惠好康，準備和虎迷們一起歡慶整個9月。

首波主打推出「天天簽到10在好賺」和「玩IG濾鏡抽虎禮」活動，邀請虎迷們一起來慶生倒數！「天天簽到10在好賺」活動時間自2024年9月12日10:00 起至 2024年9月21日晚間23:59止，凡具備tigerclub 會員資格者，皆可於活動期間至指定活動網頁登錄會員相關資料，並參加每日問答，答對者即可進行當日簽到。

在10天之活動期間，只要簽到日累積滿5天者即可獲得300元回饋金，滿8天者可獲得500元回饋金，滿10天者可獲得 999元回饋金。而「玩IG濾鏡抽虎禮」則是兩人一組玩濾鏡默契大考驗，即日起至2024年9月26日晚間23:59止期間，把遊戲結果截圖上傳至台灣虎航官方粉絲團的活動貼文留言處，就有機會獲得精選好禮。同時，虎禮選平台也推出多種台灣虎航logo新商品，以滿滿的活力設計來陪伴虎迷的每一趟旅程。

實體的熱血活動當然也不能少，將號召虎迷們於2024年9月25日到指定快閃地點集合，當天預計抽出2024年9月26日限定出發之限定航點來回機票共計10張。

另外，為答謝虎迷們一路以來的支持，同步推出為期一年的「尊榮虎搭10送1」獎勵計畫。凡為台灣虎航tigerclub會員，於2024年1月1日至2025年9月25日止，會員記錄中完成搭乘台灣虎航任一航班且累計滿10趟次(即10個單程，如記錄中為1組來回機票，會直接判定為2趟次)，即可獲贈1組機票兌換序號；累計滿20趟次，即可獲贈2組機票兌換序號，依此類推；以感謝虎迷們的支持。

台灣虎航自2014年9月26日開航第一條航線以來，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空。