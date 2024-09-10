七都房價還在漲 李同榮：這些地方「明日之星」

吉家網公布今年第二季房市季報，七都成屋平均房價全部走揚，季漲5%，其中高雄上漲8%最多。相較去年同期，七都平均年漲11%，也是高雄年漲18%最多，其次為桃竹17%。

行政區部分，季漲幅前三名為新北市鶯歌14%、高雄楠梓13.9%、鼓山13.6%。年漲幅前三名則分別是台南安定37%、高雄楠梓28%、新北鶯歌22%。

吉家網董事長李同榮分析，從七都成屋房市的季表現與年表現觀察房市近年表現，呈現出三大特色：

一、近五年來台南、台中、桃園、高雄四都輪漲居冠：

近五年來七都房價表現漲幅最強的都會分別是2020年、2021年台南市居冠、2022年台中領先、2023年桃竹後來居上、2024年高雄險勝桃竹，雙北漲勢則落後其他四都一大截。

二、南北翻轉、蛋白翻身，北中南房價差縮小：

台商資金與製造業回流，高科技產業鏈南移，加上高鐵軌道經濟發酵，促使南北翻轉、蛋白翻身，北中南房價落差逐年縮小，高雄市與台北市房價落差，由五年前的3.8倍縮小到目前的2.7倍，預測南北翻轉態勢將會持續，南北價差將會持續縮小。

三、剛需當道，高價翻盤、低總價供不應求：

兩代不同堂趨勢加上通膨壓力，促使年長者大力協助年輕人成家圓夢，加上年輕人喜新厭舊又能力有限，都會小坪數市場呈現兩極化，不是很老就是很新，因此，低總價新屋供不應求，帶動房價上漲。

李同榮表示，觀察最近一季與近一年來七都房價表現最優行政區前十六名，七都未來房市明日之星區域將取決於四大要素，包括人口淨流入區域、高鐵軌道經濟區域、高科技進駐區域、蛋黃一線之隔區域。

其中，人口淨流入持續增強區域：包括新北林三淡、桃園龜山、台中北屯沙鹿、台南新化、善化、高雄楠梓。

高鐵軌道經濟區域，包括台北南港、新北新板特區、桃園青埔、台中烏日、台南歸仁、高雄左營，七都之外嘉義太保具有發展潛力。

高科技進駐已開始量產，帶動大量高收入人口淨流入區域，則有台北北士科、新北林口、桃園龜山、新竹竹北、台中北屯、台南新市善化、高雄楠梓造橋等高科技園區。

至於與蛋黃區或高科技園區僅一線之隔且具有長線利多的潛力疍白區域：包括台北萬華，新北鶯歌、三峽、汐止，桃園龜山，新竹寶山，台中水湳特區、沙鹿，台南安定、仁德，高雄造橋、岡山。

其中最值得一提的是全年漲幅最大的行政區台南安定區，在台南科學園區擴建規劃的 A、B、C、D、E、N、O區段徵收案，集中於新市善化與安定，而安定區房價基期較低，具有強勁追漲的潛力。

李同榮表示，自住買方永遠不必觀望，低總價支撐力仍強，跌幅與風險有限，只是須要遵守兩大置產原則，就能置於進可攻、退可守的利基點：

一、避開兩高一大：高總價、高屋齢、大坪數目前非市場主流，房市反轉時影響較大。