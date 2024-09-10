民俗月淡季不淡 振宇五金8月營收1.9億元

振宇五金公告8月營收1.9億元，月增2.49%、年增12.91%，累計前8月營收達14.15億元，較去年同期年增10.51%。振宇五金表示，儘管8月因民俗月的傳統觀念影響，部分民眾避免進行交屋或過戶，導致全台不動產交易量較上月減少，但受益於門市改裝成效和第三季度颱風季所帶來的修繕需求，淡季不淡。

振宇五金表示，全新第六代店針對商品品項增加以及提升消費者購物體驗進行全面優化，改裝後的全新第六代店，來客數顯著增加成長12.81%，下半年持續拓展北部及南部市場，將於9月29日成立桃園楊梅中山店成為全台第83間門市，進一步拓展市場佔有率。

展望9月，振宇五金將在中秋節期間推出會員專屬優惠活動「一元木炭加價購」，吸引消費者加入會員，而截至8月會員人數逾55萬，較去年同期增長15.24%，顯示數位會員推廣的成效，不僅拓展了穩定的客戶群，同時也提升了來客數，預期將進一步推動第四季營收再次攀升。

在數位布局方面，振宇五金指出，面對即將到來的中秋節，推出多元化的營銷，除了獨家專屬的「一元木炭加價購」會員優惠外,還推出贈送拉桿式30L保冰桶活動，刺激購買意願。同時,振宇五金也在官方購物車推出中秋商品線上下單服務，結合實體通路與數位通路策略，為消費者提供全方位的購物體驗。