壓力破表！國人平均房貸突破千萬 房仲：解約增多

根據中信房屋統計聯徵中心資料指出，今年第二季新增房貸件數達65,143件，平均購屋總價鑑估值為1,399萬元，平均房貸金額達1,016萬元，均創下歷史新高，其中，平均房貸金額首次突破千萬大關，顯示購屋民眾面臨的壓力之重。

與10年前相比，申貸件數增加了29,291件，增幅達81%，幾乎翻了一倍，平均購屋總價鑑估值增加404萬元、增幅40%，平均房貸金額則增加339.9萬元、增幅50.3%。

中信房屋研展室副理莊思敏表示，在新青安、股市獲利、通膨預期、科技題材、新案交屋等多重因素的影響下，第二季房市熱度延續了第一季的強勁走勢。

根據內政部統計，今年第二季度全台建物買賣移轉棟數達95,765棟，相較於去年同期74,651棟大幅28%。

隨著房市交易量持續攀升和房價的持續上漲，申貸件數、平均購屋總價鑑估值及平均房貸金額也同步創下新高，目前國人平均需要承擔約1,016萬元的房貸，相較2015年第二季676.1萬元，增加了339.9萬元，成長幅度超過5成。

莊思敏指出，房價急劇上漲直接推高了每筆房貸的金額，加大不動產放款比率，使得央行不得不提高警惕，下令要求國銀降低房貸水位。在銀行收緊房貸資金之後，買方進場信心大受干擾，近期解約案件頻繁發生，引發市場恐慌。