中光電榮獲第六屆國家企業環保獎「銀級獎」

中光電（5371）於9月6日在環境部舉辦的第六屆國家企業環保獎頒獎典禮上，再度勇奪「銀獎」殊榮，並首次獲得「榮譽環保企業獎」的高度肯定。中強光電憑藉卓越的環境管理與減碳作為，連續三年獲得國家企業環保獎銀獎，並於今年加碼獲得榮譽環保企業殊榮，充分彰顯公司在永續環境發展上堅定的承諾與投入。

為因應全球淨零碳排趨勢，中強光電全面展開碳管理措施，並積極響應國內外倡議及氣候組織。公司自2020年導入TCFD架構，並於2023年發佈氣候相關財務揭露報告，識別氣候風險與機會，制定低碳策略，並主動填覆2023 CDP問卷，獲得氣候變遷及水安全「B」管理等級，供應鏈議合評比更達到「A」領導等級。此外，今年已通過SBTi科學基礎減碳目標審核，訂定「以2021年為基準年，2032年實現溫室氣體範疇一和範疇二的絕對減量50.4%、範疇三的絕對減量30%」的減碳目標。

中強光電在節能減碳方面成效亮眼，臺灣廠區新增三座屋頂太陽能系統，裝置容量817千瓦，綠能使用量達95萬度，加上新增的33項節能措施，南科兩廠導入ESCO空調系統節能工程，並優化遠端監控設施，實現年度節電97萬度，節能率達35%，這些舉措使台灣廠區溫室氣體排放(範疇一與範疇二)較前一年度絕對減量達到18%。今年，竹南廠更成功取得集團內第一座LEED國際綠建築認證，深刻體現對永續發展的持續精進。

此外，在節水和減廢方面也取得顯著進展，不僅設置雨水和筏基水回收設施於各主要廠區，更推動多項節水措施，使臺灣廠區用水量較前一年度減少8%，用水回收率也增加到40%；在減廢方面，公司推動包裝材料回收再利用計畫，回收率高達97%，展現出公司對環境友善的堅定承諾。

中強光電將綠色產品視為企業淨零發展的基石之一，透過低耗能、輕量化和再生材料的使用來推動綠色產品。公司與品牌商合作，針對三款雷射投影機導入ISO 14067產品碳足跡盤查，並通過第三方驗證。亦連續八年自主盤查產品碳足跡，掌握產品碳排結構，優化產品設計，提升產品的永續發展競爭力。再者，為減少原物料耗用並落實循環經濟，擴大導入投影產品使用50%回收塑膠材作為機台外殼，累計使用14,838公斤回收塑料，將綠色設計理念融入產品開發，實現源頭減碳和責任生產。

除了在內部推動綠色轉型，也積極擴展企業的綠色影響力，不但連續七年認養龍鳳漁港海岸並舉辦淨灘活動，亦連續五年在世界地球日發起「關燈一小時」行動，今年共吸引了111間供應商及18所小學共同響應，共計19,117人參與。同時亦招募環保志工，舉辦了12場環境永續課程與活動，總計吸引17,272人參與，展現了企業在地球環境保護的積極貢獻。