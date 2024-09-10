企業年終獎金先行指標出爐 今年中秋節獎金平均1,357元

下個禮拜即將歡度中秋節了，上班族會領到多少秋節獎金呢？根據 yes123求職網10日發布的調查發現，合計有44.4%企業透露，今年「會發放」中秋獎金，其中又分成了32.1%為「會發放中秋獎金，但不會發放中秋禮品」；12.3%為「會發放中秋獎金，也會發放中秋禮品」，至於中秋節獎金平均則是1,357元。

不過針對上班族的調查，他們期望中秋節這筆獎金，平均能有1,701元，高於去年的1,653元；只是再與企業端平均值1,357元相比，大約是79.8%，等於打八折。

yes123求職網表示，如果以企業「發獎金」比例來看，雖然沒過半，但仍多於去年的41.9%，回升到三年以來新高。

但，這也表示其餘的55.6%，並不會給員工秋節獎金，而且還分成了兩類：有31%是「不會發放中秋獎金，但會發放中秋禮品」；剩下的24.6%，屬於「不會發放中秋獎金，也不會發放中秋禮品」的情況，讓這些企業的員工「兩頭空」。

同時換算下來，等於有43.3%的企業表示，今年「會發放」中秋禮品給員工；若以資方「發禮品」的比例來看，高於去年的41.1%。

若公司將發放秋節獎金，每位員工又能夠拿到多少錢呢？此次調查結果發現，有34.9%的企業預估，會發800元至1,200元不到；同時也有25.3%的企業透露，今年的獎金將超過500元至800元不到；另外，發1,500元以上至2,000元不到的，也佔了10%。

因此龍年平均發放的中秋獎金，則落在1,357元，比起去年的1,295元，等於多了62元，增幅為4.8%。

yes123求職網表示，整體來說，對於今年的三節獎金(春節、端午、秋節)，有60.2%的企業表示，總金額算「持平」；20.4%表示是「增加」的；但也有19.4%透露，比起去年其實是「減少」的。

假如「會發放」中秋禮品給員工，在可複選狀況下，企業偏好的前五名依序為：「傳統月餅禮盒」(33.1%)、「文旦(柚子)」(30.4%)、「鳳梨酥或蛋黃酥」(28%)，以及「公司自家產品或服務」(22.4%)、「綜合水果禮盒」(19.2%)。

其他在六到十名部份，又分別是：「甜點或餅乾、零嘴禮盒」(17%)、「百貨、超商禮券」(15.4%)、「文創商品」(13%)，以及「肉品禮盒」(11.6%)、「咖啡禮盒」(10.3%)。

相較之下，企業對於「公務往來」的客戶、協力廠商，或是官方與民間團體，送禮的意願又是如何？從本次調查顯示，仍有五成四(53.8%)的企業指出，今年「會對外致贈」中秋節禮品，比例高於去年的51.4%。

至於預算部份，平均每份禮物單價為974元，也高於去年的926元，等於多了48元，增幅為5.2%。

在企業「公務送禮」方面，在可複選狀況下，最熱門的前五名分別為：「傳統月餅禮盒」(55%)、「鳳梨酥或蛋黃酥」(46%)、「甜點或餅乾、零嘴禮盒」(38.1%)，以及「綜合水果禮盒」(27.2%)、「茶葉禮盒」(23.7%)。

而在六到十名部分，又分別是：「養生保健食品禮盒」(21.9%)、「文旦(柚子)」(19.2%)、「酒類禮盒」(17.8%)，以及「肉品禮盒」(16%)、「公司自家產品或服務」(14%)。

只是每一家企業的「收禮文化」卻也不太一樣，由yes123求職網的調查發現，合計有50.8%是規定對外(公務往來)，自己的員工「完全不可以收禮」：其中27.1%屬於「僅有口頭約束」；23.7%屬於「有明文規定」。

代表其餘49.2%的公司是「可以收禮」，而且又分成：36.1%屬於「沒有金額、數量限制的明文規定」；13.1%屬於「有金額、數量限制的明文規定」。

綜觀前述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌解讀，由於時序接近第四季，「中秋獎金」被視為「年終獎金」的「領先指標」之一：假如中秋節發放的獎金增加，年終獎金也有機會跟著增加；反之若減少，可能象徵資方保守看待營運，甚至衝擊年終數字。

還有員工因「公務關係」能否收禮，也應該確實遵守企業內規，畢竟外來禮品若價值過高、奢華，不免給人賄賂，甚至「施小惠、圖大利」的疑慮。

楊宗斌並指出，從上述排行榜分析，反應出企業對中秋送禮這件事，依舊比較保守、偏向制式化：以「應景」又「不失禮」為原則！但仍要注意一些小細節：像是收到禮的時間，與保存期限兩者中間，還剩下多少天；或者是禮盒上的「價格標籤」，是否已撕掉清除。

上述「龍年中秋禮金與過節計畫調查」，是由yes123求職網於2024年8月23日到9月5日，以網路問卷進行抽樣調查，調查20歲(含)以上，且目前有工作的會員，有效問卷共1,328份，信心水準為95%，誤差值為正負2.69%。至於企業有效問卷共1,033份，信心水準為95%，誤差值為正負3.05%。