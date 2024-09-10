通膨壓力大！ 上班族降低中秋節過節預算、減幅5.1%

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經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

根據yes123求職網10日發布的最新調查顯示，有高達八成的上班族透露，今年「有慶祝中秋節」計畫，但比例低於去年的82.6%。而在過節的開銷上，調查則顯示，上班族平均預算為6,838元，也明顯低於去年的7,209元，等於減少371元，降幅為5.1%。

觀察本次調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌認為，畢竟今年中秋節僅有放假一天，沒有連假的小確幸，導致有慶祝計畫或是返鄉過節的上班族比例減少，加上通膨物價壓力，也讓歡度中秋節的預算跟著縮水。

此外，每逢中秋節，有高達八成五的人，自認「有烤肉」習慣。其中上班族「最偏好」的食材，在可複選狀況下，主要為：「牛肉片、豬肉片、羊肉片」(61.2%)、「海鮮類」(56.8%)、「雞腿、雞翅」(53.1%)，以及「黑輪、甜不辣」(52%)、「香腸」(50.8%)。

其餘喜愛的烤肉食材，又分別是：「牛排、豬排、羊排」(47.9%)、「玉米」(44%)、「菇類」(37.7%)，以及「米血」(36.3%)、「筍類」(31.8%)。

相形之下，上班族自認「最難烤」的食材，在可複選狀況下，依序是：「雞腿、雞翅」(43.2%)、「香腸」(40.2%)、「牛排、豬排、羊排」(39%)，以及「內臟類」(30.9%)、「米腸」(22.9%)。

其他公認難烤的食材，又分別為：「海鮮類」(21.5%)、「米血」(19.5%)、「玉米」(16.2%)，以及「牛肉片、豬肉片、羊肉片」(15.1%)、「黑輪、甜不辣」(14.1%)。

最後詢問上班族，每逢中秋節期間，會品嚐幾個月餅呢？此次調查更發現，平均吃3.6個月餅過節，但其中仍有9.1%的人透露，是「幾乎不吃」月餅的。

假如會應景吃餅過節，心中「最喜歡」哪種口味的月餅呢？在可複選狀況下，排行榜前五名依序為：「蛋黃酥」(43.2%)、「冰淇淋」(42.3%)、「鳳梨酥」(39.1%)，以及「綠豆椪」(37.9%)、「豆沙」(28.8%)。

而在第六到第十名部分，又分別是：「日式抹茶」(27.5%)、「棗泥」(22.5%)、「每年推出的創意口味」(20.7%)，以及「台灣茶業」(19.7%)、「水果」(18.2%)。

上述「龍年中秋禮金與過節計畫調查」，是由yes123求職網於2024年8月23日到9月5日，以網路問卷進行抽樣調查，調查20歲(含)以上，且目前有工作的會員，有效問卷共1,328份，信心水準為95%，誤差值為正負2.69%。至於企業有效問卷共1,033份，信心水準為95%，誤差值為正負3.05%。

上班族 中秋節

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