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中天抗新冠藥 解盲具療效
中研院士楊泮池昨天指出，美國衛生資源服務局推估，未來新冠病毒每年仍將造成一點一億人感染，新冠治療藥物研發格外重要。抗新冠病毒藥物最近完成二期臨床試驗，解盲結果顯示藥物安全性良好，且對全球流行的JN.1等高免疫逃脫性變異株展現臨床療效。
中天生技集團昨舉行國際記者會，說明合一生技與中天上海共同研發的「SNS812」，針對新冠病毒的ＲＮＡ聚合酶，進而抑制病毒，第二期臨床試驗在台大醫院與北醫附醫、雙和、萬芳舉行，結果顯示，以氣霧吸入給藥具安全性，且對目前流行的JN.1等主要病毒株都有效果。
楊泮池說，接種疫苗為國家防疫政策，但打了疫苗還是有被感染的機會，治療藥物的發展同樣重要。
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