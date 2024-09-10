吳東昇申報轉讓持股新纖：個人財務規劃

新纖董事長吳東昇昨（9）日申報轉讓新纖持股，以洽特定人方式轉讓個人7,800張新纖股票，給陞亞股份有限公司籌備處。新纖私下表示，這應是董事長個人的財務規劃，與公司的多角化經營無關。

新纖今年上半年營運表現不俗，公司持續投入創新研發、土地開發、海外布局等三大動能，法人預期下半年可望帶動營運持續成長。

據了解，新纖近期因切入當紅折疊機領域而備受關注，該公司在光電業務方面切入可撓式光學薄膜市場，並已打入折疊手機供應鏈。

除此之外，新纖是新光金大股東，在新新併等話題熱轉之下，擁有新光金持股，也成為市場關注的對象之一。

對此，新纖日前指出，一向專注本業經營，從不過問新光金經營權問題，對資本市場反應中性看待。

新纖今年營收獲利表現不俗，第2季稅後純益4.4億元，年增104.2%，上半年稅後純益7.95億元，較去年同期增加230.4%，今年7月營收39.64億元，年增18.75%，前七月合併營收263.82億元，年增19.04%。營運貢獻主要來自光電、化纖及塑膠三大事業群。

據了解，新纖從塑化業起家，在光電相關子公司外，另有來自金融業相關子公司，營運表現都會併入新纖合併報表。