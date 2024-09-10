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看好降息可提振經濟 道瓊反彈近500點、史指終止連4跌

建築用鋼進入盤整期

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄報導

國際鐵礦與廢鋼價格跌勢不止，豐興（2015）昨（9）日新盤價持續展現韌性，廢鋼、鋼筋與型鋼平盤；另方面，日本東京製鐵宣布今（10）日起廢鋼收購每公噸降500日圓、約新台幣115元，建築用鋼短期進到盤整。

法人表示，鋼筋等建築用鋼因需求不振買氣低迷，最終仍要看鐵礦以及廢鋼行情是否復甦止跌。

昨天豐興開出新盤價，廢鋼、鋼筋、型鋼全面平盤，廢鋼表價每公噸9400元，鋼筋1.79萬元，型鋼2.57萬元。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情趨於跌勢。上周美國大船廢鋼無報價，美國貨櫃廢鋼下跌至每公噸325美元，日本H2廢鋼報價下跌以335美元交易，澳洲鐵礦砂由每公噸100.2美元跌至91.1美元。

跟進豐興盤勢，台鋼集團本周鋼筋價格持平並推周一專案，易昇普通鋼筋每公噸1.77萬元、盤元鋼筋1.81萬元，慶欣欣鋼筋1.79萬元，如果昨天下單再每公噸再優惠100元，期待藉此提振買氣。

上市電爐廠主管說，大陸鋼筋價跌跌不休，兩岸比價效應下，台灣鋼筋行情受壓抑，重點在於國際廢鋼原料低迷，大陸小鋼胚半成品續創新低，台廠即便想要拉抬價格無功而返。

上市鋼廠指出，台廠原本打算以大陸鋼胚上漲為由，在8月提漲鋼筋價格，同時提高廢鋼採購行情，但還沒來得及反應，大陸小鋼就出現新一波跌幅拖累市場，至今無法脫困。

隨著昨天日本東京製鐵提前預告調降廢鋼，本周建築用鋼市場受到低價氣氛圍困，恐延長整理期，市場期待的金九旺季需求落空。

日本 豐興 鐵礦砂

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