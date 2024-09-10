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全球貨櫃輪聯盟大洗牌 陽明結盟兩大咖...翻新合作

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

全球貨櫃輪聯盟大洗牌，國內貨櫃三雄之一的陽明海運（2609）昨（9）日宣布，將與另外兩大航商HMM、ONE持續聯盟合作，由原來「THE Alliance」重組為「Premier Alliance」，自2025年2月起生效。

另外，Premier Alliance聯盟也將同步擴大歐洲布局，並與全球最大地中海航運（MSC）就亞洲往返歐洲航線進行合作。法人分析，這個全新的合作方式，有助於提升陽明海運全球競爭力。

航運業者分析，聯盟有許多的好處，聯盟成員各有不同的專長、航線互補性大增，各家業者可以降低資本支出，不用每條線配置大量船舶，又能提供客戶更綿密的航線服務。

過去全球貨櫃海運船舶市場共有三大海運聯盟，2M聯盟是全球最大的聯盟；長榮隸屬於海洋聯盟（OCEAN）是第二大聯盟；陽明所屬的THE聯盟第三大。日前，2M聯盟已宣布2025年要解散。

原本THE聯盟成員德國赫伯羅德（Hapag-Lloyd）日前已發出通知，2025年1月31日退出「THE Alliance」聯盟，馬士基日前也宣布2025年開始要攜手赫伯羅特，進行長期「Gemini 合作」。

航線 陽明海運

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