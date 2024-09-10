對岸鋼筋比豬飼料便宜

大陸鋼筋價格近日傳出跌破「豬飼料（飼料用豆粕）基準線」，而引發市場熱議。

這是睽違九年後，大陸鋼筋價格再度演出「比豬飼料便宜」的探底行情。專家認為，若從歷史軌跡來看，鋼筋與豬飼料之爭應不會太久。

業內人士說，把螺紋鋼（鋼筋）拿來跟豆粕（豬飼料原料）相比，緣起於大陸投資圈、網民不經意的發言，但這種反差卻意外引發獵奇風潮，多年來成為市場的另類指標。有一種說法是，若螺紋鋼跌穿豆粕價格線，就不合理了。

大陸房地產市場萎靡，拖累鋼筋價格，上市鋼鐵公司專家主管指出，就統計數據圖來看，大陸螺紋鋼（鋼筋）與豬飼料豆粕的相較，鋼筋價已比豬飼料還便宜了。