鐵礦砂期貨價跌破90美元 中鋼：美降息極可能是鋼市拐點

新加坡鐵礦砂期貨9日在亞洲盤一度下跌2.3%，報每噸89.60美元，跌破每噸90美元關卡，下探至22個月新低。中國大陸的需求下滑，令這項煉鋼原物料的價格承壓。

鐵礦砂期貨價格今年來已下跌逾三分之一，單單上周周線就下跌近10%。由於中國大陸房地產市場持續低迷，鋼材需求走下坡，重創虧損的鋼廠。

鐵礦砂價格走勢 全球最大鋼鐵生產商寶武鋼鐵集團表示，中國大陸鋼鐵產業目前面臨的形勢比2008年和2015年更為嚴峻。雖然出口等領域的成長正減輕了一些衝擊，但鋼鐵產量下降已經導致鐵礦砂市場供應過剩。

不僅如此，整個原物料市場都面臨一大逆風，基本金屬、原油近幾周都走跌。

上海東吳玖盈投資管理公司貿易負責人賈錚（音譯）指出：「投資人正把焦點從美國通膨轉移到對（中國大陸）成長的憂懼。」「中國欠缺大規模刺激措施，市場很悲觀。」

上周五，中國人民銀行（央行）前行長易綱指出，中國大陸現在應該把重點放在結束通貨緊縮之上。這是知名人物罕見承認中國的物價下跌威脅到經濟發展。

大連鐵礦砂1月期貨價格在9日白天上漲0.44%，達到每公噸人民幣685元，終止連六黑，但中信建投期貨分析師張紹達（音譯）認為，大連鐵礦砂期貨料將回測600元。

往好的一面來看，鋼材採購通常會在夏季過後回升，如果能出現這種情況，可望為鋼鐵製造商帶來喘息機會。

加拿大皇家銀行資本市場分析師佩克說：「我們預期鐵礦砂價格會從9月中旬起獲得一些支撐，因為中國每逢秋天，施工會增加，黃金周假期（10月初的國慶長假）前又會出現季節性的備貨。」

鐵礦價格跌破每公噸90美元關卡，創下22個月新低；中鋼專家表示，情勢雖嚴峻，市場已經很明顯在「趕底」，鋼市不會永久壞下去，美國降息極大可能是一個拐點。

中鋼專家說，需求不振是這波鐵礦持續大跌的主因，但情勢已經觸動反彈神經，市場正在等待鋼鐵市場迎來全新的契機。

主因在於，大陸94%的鋼廠都處於虧損，當前與2015年鋼價大漲前的景況十分類似，物極必反、跌深反彈的預測顯得合理，而且鋼鐵社會庫存量並不高。此外，大陸鋼筋價格已經比豬飼料豆粕還便宜，深入理解後發現，鋼價趕底的跡象愈來愈明顯。

中鋼（2002）專家表示，股市流傳著，當菜市場人人都在談股價時，就該有風險意識。同樣的，當鋼價跌到不合理的時候，就是預告市場結構即將改變。



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