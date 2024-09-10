長榮、陽明8月績優 營收倍增…關注美東、德國碼頭勞資談判

貨櫃雙雄長榮（2603）、陽明 （2609）昨（9）日公布8月營收，同步交出不俗的成績單，長榮單月營收537.59億元，年增115.74%；陽明單月營收257.6億元，年增110.51%。

由於歐洲線8月運價較7月下滑近兩成，長榮8月營收，呈現月減1.17%；陽明則逆勢月增1.19%。

陽明認為，美東碼頭勞資談判暫無實質進展，德國碼頭勞資協商持續進行，仍有罷工風險，必須要持續觀察變化及碼頭作業動態審慎應對。業內指出，海運供應鏈仍脆弱，一旦罷工，將推升運價再度向上。

長榮、陽明8月營收概況

長榮8月營收略比7月下滑，主要是即期市場運價依不同航線約下降約一到二成，但對整體8月營收表現而言，受到影響不大；8月單月合併營收537.59億元，較上個月減少6.38億元，減少幅度為1.17%，然較去年同期增加288.41億元，增幅115.74％。長榮累計前八個合併營收達3,031.23億元，較去年同期增加1,205.7億元，年增率達66.05%。

陽明8月單月營收為257.6億元，較7月營收增加3.02億元，增幅為1.19%，較去年同期營收增加135.23億元，增幅為110.51%；累計前八個月營收為1,476.09億元，較去年同期營收956.93億元，增幅為54.25%。

根據Alphaliner統計，扣除塢修船舶數量，截至今年8月26日船舶閒置率仍處於低點，全球僅0.7%、約21.2萬TEU（20呎櫃）貨櫃船屬於純閒置狀態，且部分重要港口偶有塞港議題，加上航線繞道影響，整體船噸供給仍緊張。而歐、美及加拿大與中國之間貿易壁壘、地緣政治風險持續，全球經貿發展仍存在諸多不確定性。

法人分析，貨櫃輪8月運價受到大陸出口貨量需求的速度趨緩慢，運價全面走跌，上海集裝箱出口（SCFI）運價指數8月跌幅為14%，遠東到東及美西每FEU（40呎櫃）月跌幅分別為7.8%及11.7%；遠東到歐洲運價每TEU跌幅都達兩成，不過仍處於相對高檔。

美國降息正在醞釀中，有望推升全球經濟貿易量持續增溫，市場貨量也會跟著增加；至於船舶供給量也會開始放緩，明年新船交船數量開始下滑，約較今年減少近半；只要中東地緣問題無解，依舊會對於脆弱貨櫃輪供應鏈帶來衝擊，第4季有望維持高運價，長榮、陽明有望維持高營收、高獲利的表現。