聯聚建設旗艦級大廈 展現新高度

聯聚建設總經理王于娟表示，今年成立30年，預計10月進場的「聯聚理安大廈」旗艦級新作，可說是集結聯聚30年的精彩，更首次與義大利國寶級建築師ACPV ARCHITECTS合作，包含全案的建築與空間設計。

王于娟強調，此案融合了西方美學與東方哲學，以「和光同塵」作為目標，展現出擘畫者的謙讓，同時考量了居住者、周邊環境與鄰里和諧共榮，展現豪宅的高度。

「聯聚理安大廈」以「和光同塵」為貫穿整案的精神理念，其典故出自於老子《道德經》「和其光，同其塵」；意喻與周遭的環境和諧共處。

這反映出道家思想中謙讓態度，隨和而不失原則的處世方式，在生活中追求一種平衡狀態，既尊重自然，也與鄰里共善，是對居所環境的最佳註解。這樣的理念也體現在建築規劃以及設計上。

由於雙方理念的契合，聯聚建設首次和ACPV ARCHITECTS團隊合作。針對「聯聚理安大廈」未來的展望與期許，義大利知名設計師Antonio Citterio表示：「能夠影響城市的天際線，是建築師巨大的榮幸，而我們正在非常精確地做到這一點。」

聯聚建設創辦人江韋侖提到，「與ACPV ARCHITECTS合作，深刻感受到求真、求善、求美的熱情，有溫度的生活情感，人生與建築之間，最佳詮釋」。

聯聚建設的七期豪宅作品，長年來蟬聯台中排行榜，以美學品味而為人所知，此次透過與ACPV ARCHITECTS的合作，聯聚建設期許為台中提供一個嶄新的美學視角。

ACPV ARCHITECTS總部位於米蘭，作品遍及世界各地，包括巴黎、倫敦、米蘭等全球12家寶格麗飯店、米蘭文華東方酒店等精品酒店等。