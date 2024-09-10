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廣效性藥物 全球需求迫切

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

中研院院士暨合一首席科學顧問楊泮池表示，許多人誤以為新冠肺炎病毒距離人類已遠，但事實上，主流病毒每三至四個月就出現一波更替，現有的疫苗與藥物開發根本趕不上病毒對人類的危害。

楊泮池指出，如何開發出不受病毒變異侷限的廣效性新藥，是全球迫切的需求，因此美國衛生及公共服務部已啟動50億美元的NextGen計畫，激勵開發「克服新冠病毒變異」的新療法和疫苗。

這次中天生技集團針對SNS812所做的二期人體臨床試驗，所有受試者的病毒株基因定序顯示，可橫跨多個全球最新流行的基因族群，包括JN.1類、KP1-4類、LB.1類、BA.2類、XBB類等不同系列病毒株，其中高免疫逃脫性變異株（JN.1、KP1-4與LB.1等）占比達到九成，這顯示SNS812對於新冠病毒具有廣效性。

SNS812二期人體臨床試驗計畫總主持人、台大醫院品質管理中心主任陳世英指出，目前新冠疫苗保護效果差，而治療新冠病毒的藥物選擇也受到侷限。若拿SNS812二期臨床數據資料，與目前治療新冠肺炎的主流藥物Paxlovid相比，在14項新冠症狀中，SNS812在12項症狀「持續緩解」與11項症狀「完全消失」的效率比Paxlovid更好。

與對照組相比，SNS812治療組對綜合目標症狀的「持續緩解」與「完全消失」時間分別縮短45%（P=0.019）與25%（P=0.002）。

S8 疫苗

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