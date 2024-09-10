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中能風場拚年底併網發電

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

中能發電公司近日宣布中能離岸風電計畫31座風機已全數完成安裝，象徵整案所有工程建設皆已建置完成；接續風機設備將逐一進行調適與試俥，並辦理相關竣工查驗，有望於今年底前如期整場併網發電。

中能風場未來併聯商轉後，預估每年可發電逾11億度，每年能為約30萬戶台灣家庭帶來潔淨綠電，減碳潛力約55萬噸。

中能發電董事長王錫欽指出，中能風場是中鋼（2002）公司首座投資開發的離岸風場，2018年中能風場遴選獲配300千瓩（MW）容量開始，在哥本哈根基礎建設基金（CIP）共同參與下，雙方歷經2,200多個日子，終於將風場順利完工。

中能風場不但是由本土廠商參與開發的風場，且是台灣國產化比例最高的風場。在風場完成建設並成功商轉後，將進入為期20年以上的營運階段，中能風場可為台灣提供永續能源，也將帶動在地運維產業的長期需求，成為與產業共榮、環境共好的指標性風場。

CIP區域總裁許乃文提到，中能風場是CIP今年繼彰芳西島風場後，第二座在台灣完工的風場，並以全方位本土化來壯大我國本土離岸風電產業。中能風場是台灣離岸風電史上本土化落實率最高的風場，也是我國第一個提前完工的風場。

中能風場開發範圍為經濟部能源署公布的29號離岸風力發電場址，位於彰化外海。2018年5月通過經濟部遴選，獲配300MW（百萬瓦）容量，2019年1月取得籌設許可，同年2月與台電簽訂風力發電離岸系統電能購售契約，11月獲經濟部工業局（現為產業發展署）產業關聯審查通過。

經濟部 離岸風電 風力發電

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